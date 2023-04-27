Беднар о 2-3 в серии с «Сиэтлом»: «У «Колорадо» мало уверенности. Мы и близко не показали должной игры»
Тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о поражении от «Сиэтла».
«Эвеланш» уступили «Сиэтлу» (2:3) на домашней площадке в пятом матче серии Кубка Стэнли.
Следующая игра при счете 2-3 в серии пройдет на арене «Сиэтла».
«Уверен, сейчас мы расстроены тем, что упустили свою возможность на домашнем льду.
Но опять же мы и близко не показали той игры, которую должны показать, чтобы добиться успеха.
Это не тот хоккей, который мы показывали на протяжении всего сезона. Нам нужно перезагрузиться.
Мы уверенно играли на выезде, но прямо сейчас, по ходу этой серии, я бы сказал, что у нас мало уверенности. Мы должны найти способ ее вернуть», – сказал главный тренер «Колорадо».
Проясни, что там по Ничушкину!
Если Ландескугу дали контракт и он его в прошлом сезоне отработал по полной, уже и не так важно, что в этом даже не играл, то с Ничушкиным, увы можно получить замену Джонсону, уходящему в этом сезоне и с 6 млн под кепкой.
Задним умом все сильны, но надо было давать 8 млн на 5 лет Кадри и договариваться с ним. Хуже точно не было бы