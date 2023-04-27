Беднар о 2-3 в серии с «Сиэтлом»: «У «Колорадо» мало уверенности. Мы и близко не показали должной игры»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Джаред Беднар Хоккей

Тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о поражении от «Сиэтла».

«Эвеланш» уступили «Сиэтлу» (2:3) на домашней площадке в пятом матче серии Кубка Стэнли.

Следующая игра при счете 2-3 в серии пройдет на арене «Сиэтла».

«Уверен, сейчас мы расстроены тем, что упустили свою возможность на домашнем льду. 

Но опять же мы и близко не показали той игры, которую должны показать, чтобы добиться успеха.

Это не тот хоккей, который мы показывали на протяжении всего сезона. Нам нужно перезагрузиться.

Мы уверенно играли на выезде, но прямо сейчас, по ходу этой серии, я бы сказал, что у нас мало уверенности. Мы должны найти способ ее вернуть», – сказал главный тренер «Колорадо».

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11 комментариев

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LOsP06GH
Ответ Сергей Югай
А еще говорили мол, если даже всухую кракены проиграют серию то не беда , наберутся опыта…😂
Ну да....фактор Грубауэра не учли! Если Кракен пройдет во второй раунд, Я начну уважать ихнего тренера.... извините забыл его Ф.И.
+3
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+3
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Deathspell Omega
Ответ Booligan
Чемодан, вокзал, ЦСКА, Трактор, Матч ТВ, маразм, кладбище. Дела похуже, чем у Славика Телевойнова. Возможно подстава
Суть дела то в чем?
+2
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Сергей Югай
Ответ LOsP06GH
Где все те специалисты, которые после первой игры писали, что проблема Ни о чём и Колорадо поставит на место дебютантов из Сиэтла!
А еще говорили мол, если даже всухую кракены проиграют серию то не беда , наберутся опыта…😂
+3
-1
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Deathspell Omega
Что игры нет - и так видно.
Проясни, что там по Ничушкину!
+2
-1
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LOsP06GH
Где все те специалисты, которые после первой игры писали, что проблема Ни о чём и Колорадо поставит на место дебютантов из Сиэтла!
+1
0
+1
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Stas_M
Если в прошлом сезоне селекция была на высоте, то в этом году полный провал. Отдали 2 пик за Элера, просто выкинули пик. Нижние звенья совсем не тянут, Родригес не оправдал надежд, про Ничушкина, увы можно сказать, что ошиблись подписав его на 8 лет. Макар и др. защитники проводят посредственный сезон.
Если Ландескугу дали контракт и он его в прошлом сезоне отработал по полной, уже и не так важно, что в этом даже не играл, то с Ничушкиным, увы можно получить замену Джонсону, уходящему в этом сезоне и с 6 млн под кепкой.
Задним умом все сильны, но надо было давать 8 млн на 5 лет Кадри и договариваться с ним. Хуже точно не было бы
+2
-2
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TX
Ответ Stas_M
Если в прошлом сезоне селекция была на высоте, то в этом году полный провал. Отдали 2 пик за Элера, просто выкинули пик. Нижние звенья совсем не тянут, Родригес не оправдал надежд, про Ничушкина, увы можно сказать, что ошиблись подписав его на 8 лет. Макар и др. защитники проводят посредственный сезон. Если Ландескугу дали контракт и он его в прошлом сезоне отработал по полной, уже и не так важно, что в этом даже не играл, то с Ничушкиным, увы можно получить замену Джонсону, уходящему в этом сезоне и с 6 млн под кепкой. Задним умом все сильны, но надо было давать 8 млн на 5 лет Кадри и договариваться с ним. Хуже точно не было бы
Ну Родригес и Кадри, мягко говоря, не одного калибра игроки.
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Egorushka56
Ответ LOsP06GH
Где все те специалисты, которые после первой игры писали, что проблема Ни о чём и Колорадо поставит на место дебютантов из Сиэтла!
Серия ещё не закончилась. Хотя Сиэтл молодцы и они очень близки к проходу
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Игорь Ипатов
Ответ LOsP06GH
Где все те специалисты, которые после первой игры писали, что проблема Ни о чём и Колорадо поставит на место дебютантов из Сиэтла!
вот поэтому и хороши эти лиги.В NBA сегодня в первом раунде выбили победителя регулярки 4-1))
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