Некоторые руководители российского хоккея лоббируют изменение формулы проведения плей-офф Кубка Гагарина, которая предполагает несколько изменить географический принцип. Очень, мол, хочется видеть в финале сильнейшие клубы ЦСКА и СКА. Можно даже, как это у нас умеют, организовать многочисленные просьбы трудящихся. Почему бы в таком случае вообще не отменить плей-офф, и пусть два армейских клуба играют между собой до посинения или покраснения. Но если серьезно, пусть лоббисты внимательно посмотрят матчи нынешнего финала. По накалу, зрелищности, непредсказуемости матчи армейцев с казанцами не то что не уступают, а во многом превосходят минувший финал Западной конференции. Поэтому не нужно ломать то, что хорошо работает. «Ак Барс» и ЦСКА выдали очередной спектакль. Отличие от предыдущих матчей серии лишь в том, что на этот раз подопечным Билялетдинова отступать было некуда. После предыдущего матча говорилось, что хозяева должны будут достать из себя все возможные силы и привлечь на свою сторону удачу. Получилось. И теперь серия вновь едет в Москву, где на «ЦСКА Арене» состоится шестой матч команд, начало в 19:30 по московскому времени.

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Счет в серии 3 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 4

ЦСКА

Армейцев вряд ли мог чем-то удивить любой соперник в текущем плей-офф. Но то, как хоккеисты «Ак Барса» начали пятый матч, могло впечатлить любого соперника. Гости столкнулись с силовой борьбой, не стушевались и начали на это отвечать своими хитами. Когда трещат борта и мало комбинационного хоккея, то такое зрелище привлечет не каждого болельщика. Но в данном случае присутствовал и хоккей, опасные моменты как у тех, так и у других ворот. Как и в большинстве матчей до этого на протяжении всего первого периода шла абсолютно равная игра, но армейцам все равно удалось открыть счет. Сделал это уже один из героев серии Прохор Полтапов. Причем рекомендую всем посмотреть на то, как нападающий ЦСКА все исполнил. Он смело пошел чуть не на всю пятерку хозяев, обыграл каждого на своем пути, а среди каждых были, на секундочку, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов, сблизился с Рейдеборном и открыл счет.

Смелость города берет, это как раз про молодого игрока ЦСКА, который обладает не только хоккейным интеллектом, но и еще неплохим чувством юмора, что показало интервью в перерыве матча. Причем в состав армейцев вернулся Максим Мамин, таким образом Полтапов был переведен в четвертую тройку нападения, где доказал, что и тут можно продемонстрировать свои возможности. Когда гости получили большинство почти в четыре минуты, друг за другом удалились два игрока казанцев, казалось, что это шанс завершить серию. Но хозяева выстояли, что придало им дополнительный импульс. При этом нельзя сказать, что ЦСКА играл хуже. Ни в коем случае. Команда Федорова, как обычно, создавала массу опасных моментов у ворот Билялова, но пробить его больше так и не смогла.

Теперь предстоит поездка домой, где до этого были одержаны две победы над «Ак Барсом». Вряд ли армейцы сильно расстроены поражением в пятом матче, все-таки в целом преимущество на их стороне, и для победы в серии осталось выиграть один матч причем на глазах у своих болельщиков. В состав вернулись все травмированные, он на данный момент сильнейший, придумывать ничего не надо, только играть в свой хоккей. Даже в предыдущем матче шайба могла не раз побывать в воротах Тимура Билялова, и при такой атакующей игре ЦСКА в шестом матче она побывает там не раз.

Ак Барс

Зинэтула Билялетдинов остался верен себе и в очередной раз не произвел ни одного изменения в составе. Ему это многие советовали сделать, чтобы переломить ход серии. Шаг тренера оказался на сто процентов оправданным, но и установка на матч тоже сказалась. Олимпийский лозунг «быстрее, выше, сильнее» в данном случае как никогда оказался применимым к хоккею. Особенно «сильнее», таким образом хозяева стремились показать свой настрой и нет, не запугать соперника, а хотя бы заставить его ошибаться. Вскоре было заработано и удаление, но реализовать его не удалось. А после того как хозяева сами начали удаляться, подумалось о граблях, на которые наступают в этой серии казанцы. Пусть они и выстояли, но получили гол в раздевалку.

Спасибо нужно сказать голкиперу Билялову, в этом матче он отражал неимоверные броски, а еще на его стороне были штанги. Все-таки после обидной пропущенной шайбы в прошлом матче Фортуна должна была повернуться к Тимуру. Опять в какие-то моменты преимущество ЦСКА было подавляющим, но вратарь и оборона выстояли, а скоро в большинстве казанцы смогли сравнять счет. Все было как обычно, вновь на вбрасывании Кирилл Семенов, вновь она оказывается у Шипачева, но тот не бросает, а отдает пас на Радулова. Мастер реализует момент. В третьем периоде за семь с половиной минут до конца Станислав Галиев забрасывает победную шайбу. Гости пытались сравнять, поменяли вратаря на шестого полевого, но не вышло.

Все справедливо. Пять матчей для такой серии явно недостаточно. Не настолько уступает «Ак Барс» армейцам, чтобы все закончилось накануне в Казани. Что ж, маленький подвиг хоккеисты из Татарстана совершили, теперь нужно совершить большой. До этого в двух московских матчах «Ак Барс» сражался с хозяевами на равных, но те превосходили команду Билялетдинова в различных нюансах. В мелочах нужно добавить и казанцам, прежде всего исключив, ненужные удаления. Тут может прозвучать укор в адрес Дмитрия Юдина, который поддался на провокацию гостей. В следующий раз обязательно накажут.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА — Ак Барс

После четвертого матча все отдавали преимущество ЦСКА если не в очередной победе, то в серии в целом. Трудно сказать, сможет ли «Ак Барс» провести второй такой матч как в Казани. Тем не менее, реализуй армейцы свои возможности и не было бы речи о шестом поединке. Букмекеры в каждом из предыдущих матчей отдавали преимущество армейцам, отдают и на этот раз. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 2,17

Ничья в основное время — 3,61

Победа «Ак Барса» — 3,16

У ЦСКА очевидное преимущество по ходу всей серии, и если многие утверждали, что счет 4 – 1 в ней был бы не логичным, то 4 – 2 вполне отражает соотношение сил. Армейцы возьмут свое в шестом матче на домашнем льду и завоюют Кубок Гагарина.

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