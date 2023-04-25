Зарплата Шарипзянова в «Авангарде» – 65 млн рублей в сезоне-2023/24, 75 млн – в 2024/25, 80 млн – в 2025/26 («Матч ТВ»)

Теги Авангард КХЛ Дамир Шарипзянов Матч ТВ деньги Хоккей

Дамир Шарипзянов заработает 220 млн рублей за 3 сезона в «Авангарде».

Защитник продлил контракт с омским клубом на 3 года.

Как сообщает «Матч ТВ», Шарипзянов получит соответственно 65, 75 и 80 млн рублей за сезон.

В сезоне-2022/23 он провел 66 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 19 (7+2) баллов при показателе полезности «+11».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 14 матчей, отметившись 6 (1+5) очками.

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7 комментариев

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вперёд спартак
ахринеть! защитнику?
+3
0
+3
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Кеша
Молодцы , что сохранили . Таких защитников по пальцам в КХЛ пересчитать . Всегда в игре , всегда на слуху . Рад за Авангард -хорошая сделка .
+3
0
+3
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Олег
Оригинально придумали. Молодцы....
+3
-2
+1
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Какие же огромные деньги крутятся в контрактах КХЛ....
+1
-1
0
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GoodZilla
В принципе норм
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