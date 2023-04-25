Тренер «Ак Барса» Бабенко о том, чем удивил ЦСКА: «Процентом реализации. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед пятым матчем серии плей-офф против ЦСКА.

Игра пройдет сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Почему у вас защитник на раскатке вставал на точку вбрасывания? Это ваш секрет как победить ЦСКА?

– А как без этого? Должны быть какие-то фишки в ключевые моменты сезона. Но если серьезно, мы отрабатывали элемент с нападающим, а Евсеев просто оказался свободен и помогал. У нас есть взаимозаменяемость.

– «Шеф, все пропало» – «Ак Барс» уступает в серии со счетом 1-3. Хотя 10 лет назад вы с московским «Динамо» были в такой же ситуации, но взяли финал у «Авангарда». Что самое главное, когда команда прижата к стенке?

– Надо выходить и стараться так, чтобы выиграть каждую смену. И не думать больше ни о чем.

– Ждать ли изменений в составе «Ак Барса»?

– Мы играем теми сочетаниями, которые есть. Думаю, ничего нового вы не увидите.

– У вас есть в запасе защитник и форвард . Они пока не готовы играть?

– Они готовы, но пока мы идем с тем составом, который есть.

– Вы думали над тем, чтобы заменить вратаря? Пусть сегодня сыграет Амир Мифтахов, а не Тимур Билялов.

– Мы стараемся думать обо всем и делаем все, что нужно для победы.

– Чем вас удивил ЦСКА за первые четыре матча финала?

– Процентом реализации своих моментов. Это самое большое… Даже не удивление. Понятно, что это их плюс. Они играют хорошо, кубковый опыт достаточно большой. Тем не менее реализация бросков и опасных моментов у них очень высокая. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать.

– Вы сами были игроком. Видели раньше такой сумасшедший процент реализации?

– Если они создают и реализовывают такие моменты, то честь им и хвала. Наша задача – наоборот, сделать так, чтобы убрать даже эти моменты.

Но вообще, будь это один матч, такое можно было бы назвать случайностью. Но ЦСКА это делает постоянно. Значит, нам нужно более внимательно действовать в своей зоне, – сказал .