Тренер «Ак Барса» Бабенко о том, чем удивил ЦСКА: «Процентом реализации. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать»
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед пятым матчем серии плей-офф против ЦСКА.
Игра пройдет сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Почему у вас защитник Никита Евсеев на раскатке вставал на точку вбрасывания? Это ваш секрет как победить ЦСКА?
– А как без этого? Должны быть какие-то фишки в ключевые моменты сезона. Но если серьезно, мы отрабатывали элемент с нападающим, а Евсеев просто оказался свободен и помогал. У нас есть взаимозаменяемость.
– «Шеф, все пропало» – «Ак Барс» уступает в серии со счетом 1-3. Хотя 10 лет назад вы с московским «Динамо» были в такой же ситуации, но взяли финал у «Авангарда». Что самое главное, когда команда прижата к стенке?
– Надо выходить и стараться так, чтобы выиграть каждую смену. И не думать больше ни о чем.
– Ждать ли изменений в составе «Ак Барса»?
– Мы играем теми сочетаниями, которые есть. Думаю, ничего нового вы не увидите.
– У вас есть в запасе защитник Кристиан Хенкель и форвард Михаил Глухов. Они пока не готовы играть?
– Они готовы, но пока мы идем с тем составом, который есть.
– Вы думали над тем, чтобы заменить вратаря? Пусть сегодня сыграет Амир Мифтахов, а не Тимур Билялов.
– Мы стараемся думать обо всем и делаем все, что нужно для победы.
– Чем вас удивил ЦСКА за первые четыре матча финала?
– Процентом реализации своих моментов. Это самое большое… Даже не удивление. Понятно, что это их плюс. Они играют хорошо, кубковый опыт достаточно большой. Тем не менее реализация бросков и опасных моментов у них очень высокая. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать.
– Вы сами были игроком. Видели раньше такой сумасшедший процент реализации?
– Если они создают и реализовывают такие моменты, то честь им и хвала. Наша задача – наоборот, сделать так, чтобы убрать даже эти моменты.
Но вообще, будь это один матч, такое можно было бы назвать случайностью. Но ЦСКА это делает постоянно. Значит, нам нужно более внимательно действовать в своей зоне, – сказал Бабенко.
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