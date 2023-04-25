Тренер «Ак Барса» Бабенко о том, чем удивил ЦСКА: «Процентом реализации. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать»

Теги Ак Барс ЦСКА Михаил Глухов Юрий Бабенко КХЛ Кубок Гагарина Кристиан Хенкель Матч ТВ Никита Евсеев Хоккей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед пятым матчем серии плей-офф против ЦСКА.

Игра пройдет сегодня, 25 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Почему у вас защитник Никита Евсеев на раскатке вставал на точку вбрасывания? Это ваш секрет как победить ЦСКА?

– А как без этого? Должны быть какие-то фишки в ключевые моменты сезона. Но если серьезно, мы отрабатывали элемент с нападающим, а Евсеев просто оказался свободен и помогал. У нас есть взаимозаменяемость.

– «Шеф, все пропало» – «Ак Барс» уступает в серии со счетом 1-3. Хотя 10 лет назад вы с московским «Динамо» были в такой же ситуации, но взяли финал у «Авангарда». Что самое главное, когда команда прижата к стенке?

– Надо выходить и стараться так, чтобы выиграть каждую смену. И не думать больше ни о чем.

– Ждать ли изменений в составе «Ак Барса»?

– Мы играем теми сочетаниями, которые есть. Думаю, ничего нового вы не увидите.

– У вас есть в запасе защитник Кристиан Хенкель и форвард Михаил Глухов. Они пока не готовы играть?

– Они готовы, но пока мы идем с тем составом, который есть.

– Вы думали над тем, чтобы заменить вратаря? Пусть сегодня сыграет Амир Мифтахов, а не Тимур Билялов.

– Мы стараемся думать обо всем и делаем все, что нужно для победы.

– Чем вас удивил ЦСКА за первые четыре матча финала?

– Процентом реализации своих моментов. Это самое большое… Даже не удивление. Понятно, что это их плюс. Они играют хорошо, кубковый опыт достаточно большой. Тем не менее реализация бросков и опасных моментов у них очень высокая. Нам нужно стараться, чтобы как можно меньше шансов им давать.

– Вы сами были игроком. Видели раньше такой сумасшедший процент реализации?

– Если они создают и реализовывают такие моменты, то честь им и хвала. Наша задача – наоборот, сделать так, чтобы убрать даже эти моменты.

Но вообще, будь это один матч, такое можно было бы назвать случайностью. Но ЦСКА это делает постоянно. Значит, нам нужно более внимательно действовать в своей зоне, – сказал Бабенко.

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