Клубы НХЛ проявляют интерес к Бурмистрову («СЭ»)

Нападающий Александр Бурмистров может продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», к игроку проявляют интерес несколько клубов лиги.

Отмечается, что ситуация немного осложняется тем, что завершил карьеру в , когда возвращался из «Ванкувера» в «Ак Барс».

Срок соглашения игрока с « » рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер». Всего он провел 348 матчей в лиге и набрал 101 (37+64) балл.