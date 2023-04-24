Клубы НХЛ проявляют интерес к Бурмистрову («СЭ»)

Теги Металлург Мг возможные переходы НХЛ КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Александр Бурмистров может продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», к игроку проявляют интерес несколько клубов лиги.

Отмечается, что ситуация немного осложняется тем, что Бурмистров завершил карьеру в НХЛ, когда возвращался из «Ванкувера» в «Ак Барс».

Срок соглашения игрока с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее нападающий играл в НХЛ за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер». Всего он провел 348 матчей в лиге и набрал 101 (37+64) балл.

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19 комментариев

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вперёд спартак
смешно
+12
0
+12
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Амфитрион
Ага, нап за 30-ть, набравший аж 5 очков в сезоне и 0 в плове, как тут устоишь.
+8
0
+8
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Ruar
Ночной Хоккейной Лиги?
+7
0
+7
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ftw2002@yandex.ru
Какая нхл? Спартак будет в самый раз.
+6
0
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Фёдор Кузнецов
Человек КХЛ не тянет, это даже не АХЛ, это ЕСХЛ
+6
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Ruar
Бурый к Бабаеву ушел что ли?)
+4
0
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Radik_2.0
Хайруллину больше не наливать
+3
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SntKillerMikhail
Ну ну
+3
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Бобынин
Чё там, баулы некому таскать?
+2
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Dima91Caps
ну в ночную лигу ему и дорога
+2
0
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Бурый уже не топчик,в Витязь бы его думаю,может там встрепенется...
+1
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Олег
Ставлю эти слова под сомнения.
Спартачи в самый раз....
+1
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Sander Westerveld
Скорее всего в Бостон или Тампу уедет, под Кубок Стэнли Сашку - Победителя берут
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-2
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sed3009
ахаххахаха
+1
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heivani
Быть первым представителем от России в North-American Night League.
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oldgordon
Автору надо расшифровать аббревиатуру НХЛ. Конечно, статистика зашкаливает, в среднем 1 очко в 8 играх. Или агент цену набивает?
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Павел Гаврош
Что за не понятный вброс?
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GoodZilla
Чего-чего?! Разве в НХЛ есть настолько днищенские команды, которые будут интересоваться им?)))
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Sever12
Вот там щас грызня начнется за него, просто ацкая🤣
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