Клубы НХЛ проявляют интерес к Бурмистрову («СЭ»)
Нападающий Александр Бурмистров может продолжить карьеру в НХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», к игроку проявляют интерес несколько клубов лиги.
Отмечается, что ситуация немного осложняется тем, что Бурмистров завершил карьеру в НХЛ, когда возвращался из «Ванкувера» в «Ак Барс».
Срок соглашения игрока с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.
В минувшем регулярном чемпионате он набрал 5 (2+3) очков в 42 играх. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее нападающий играл в НХЛ за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер». Всего он провел 348 матчей в лиге и набрал 101 (37+64) балл.
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