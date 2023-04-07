Мэрия Магнитогорска хочет взыскать с «Металлурга» 52,3 млн рублей за пользование участком, на котором расположена арена

Мэрия Магнитогорска хочет взыскать 52,3 млн рублей с « »

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление о взыскании 52,3 млн рублей с клуба в пользу комитета по имуществу и земельным отношениям (КУИЗО) Магнитогорска, сообщает «Коммерсантъ».

Предварительное заседание назначено на 24 апреля, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

КУИЗО просит взыскать с клуба сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком, на котором расположена « », за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года. В качестве третьего лица к участию в деле привлечена администрация Магнитогорска.

В «Металлурге» не согласны с иском.

«Клуб не признает исковые требования. Сейчас готовим соответствующий отзыв в суд. Мы считаем, что, получив в безвозмездное пользование здание арены, у нас возникло право и на безвозмездное пользование земельным участком», – сообщил представитель клуба.

Издание отмечает, что в 2022 году администрация Магнитогорска обращалась в Арбитражный суд Челябинской области для урегулирования разногласий с клубом, возникших при заключении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования ареной. Мэрия настаивала на включении пункта, обязывающего «Металлург» оформить право пользования земельным участком под ареной.

Клуб с этим не согласился и попросил зафиксировать в договоре право безвозмездного пользования землей. В результате суд удовлетворил иск частично, указав, что оснований возлагать на ответчика оформление права пользования участком нет. При этом суд подчеркнул, что клуб обязан платить собственнику за землю.