Александр Тихонов: «Динамовцы принесли большую славу СССР и России. Горжусь, что я 58 лет динамовец»

Теги Александр Тихонов Динамо Москва сборная СССР Биатлон

Александр Тихонов рассказал, какую роль в его карьере сыграло спортивное общество «Динамо».

«Сейчас я еду в академию МВД. Только что возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата, возложил цветы у кремлевской стены основателю «Динамо» Феликсу Дзержинскому. Для нас – динамовцев сегодня великий праздник, сто лет нашему обществу.

Динамовцы принесли большую славу СССР и России. Я горжусь, что я 58 лет динамовец. Все, что я завоевал за эти годы – признавался лучшим спортсменом 20-го века, лучшим президентом среди всех мировых федераций биатлона – это все принадлежит России и родному обществу «Динамо».

Мы всегда составляли конкуренцию во всех видах спорта, это отличало нас от других. С ЦСКА было трудно бороться, потому что они могли призвать в армию кого угодно и всегда лучших спортсменов забирали «армейцы». Мы были с ними равными соперниками.

Если говорить про футбольное «Динамо», то я помню только старый футбол, где играли Яшин, Нетто. За современным футболом я не слежу, для меня его в России нет с такими результатами», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Когда пришло время призыва, за меня началась борьба между ЦСКА и «Динамо» – тогда у них была конкуренция. Я на тот момент уже заявил о себе на соревнованиях на первенство области в Новосибирске, обыграв признанных лидеров, в то время как меня тогда толком никто и не знал. В день призыва армейцы начали меня искать, а динамовцы пошли на хитрость – посадили в зэковскую машину и отправили в военкомат.

Когда она туда подъехала, меня уже поджидали. Я тогда понял, что динамовцы меня не хотят отдавать. Из машины меня не выпускали часа два, но как только во время обеда армейцы уехали, меня быстро оформили, вручив призывное свидетельство. Когда те вернулись, им было сказано: «Стоп-стоп, он уже официально динамовец».

Их (ЦСКА) тогда крепко поругали, я же потом обыгрывал армейцев. У них как-то шел тренерский совет, на нем планировали медали в биатлоне, и тогда кто-то сказал, что золота не будет, потому что у динамовцев – Тихонов», – цитирует экс-биатлониста ТАСС.

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26 комментариев

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argentina10
я вот не знаю, есть ли у какого клуба еще сразу два чемпиона в трех разных видах спорта - футбол, хоккей с шайбой и с мячом в одно время???
Василий Трофимов, Михаил Якушин - 4 золота, как игрок и 6 раз тренером, так же еще в шайбу и бенди....по двум видам спорта и не сосчитать..
историей живет человек..
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Кеша
Ответ Hitgoe Himgob
можно от новостей со словом "СССР" отписаться? насто#####о это читать
Что за мазохизм ? Не заходи и не читай . А для меня СССР значимая часть моей жизни .
+10
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Погладь быка
Иваныч, это будем помнить всегда: 34 года назад минское "Динамо" обыграло московский "Спартак" и стало чемпионом СССР
+8
-4
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Philatelist79
Воспитанники общества Динамо всегда были сильнейшими в мире. Сейчас просел хоккей. А баскетбол и футбол трупы. Надо что-то с этим делать. С днём рождения!!!
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ДМ-1чемпион
Московское ДИНАМО первый клубный чемпион страны по футболу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой, регби, баскетболу! Великий клуб, великой страны!
+9
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ARAMIS777
Ответ Philatelist79
Воспитанники общества Динамо всегда были сильнейшими в мире. Сейчас просел хоккей. А баскетбол и футбол трупы. Надо что-то с этим делать. С днём рождения!!!
Всё именно так,увы.
Здоров Ром.
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skorpy55
Ответ argentina10
я вот не знаю, есть ли у какого клуба еще сразу два чемпиона в трех разных видах спорта - футбол, хоккей с шайбой и с мячом в одно время??? Василий Трофимов, Михаил Якушин - 4 золота, как игрок и 6 раз тренером, так же еще в шайбу и бенди....по двум видам спорта и не сосчитать.. историей живет человек..
Привет Володь!!! Если не знаешь, то погугли, но скажу тебе что нет. Я имею ввиду наши клубы.....
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skorpy55
Ответ argentina10
привет, Валер!!! если я не знаю есть ли кто еще, это не значит, что я хочу об этом знать и еще в тернете копаться))) я вчера весь день по просторам сети лазил и офигеть сколько нового о клубе узнал, о отдельных каких то игроках, очень много поздравлений от разных известных людей - класс....опять же не помню нечего подобного в том году, когда у Спартака было 100 лет.. еще вчера, случайно, наткнулся по тв на кино, как наш клуб в Англию ездил играть, а следом про Яшина....тоже очень доволен остался, правда хрень конечно, но можно простить - это кино..
Ты должен это знать Володь, раз задал такой вопрос в комменте, я тебе ответил что нет.....
Я тоже вчера был на всех наверное просторах инета, много тоже интересного черпнул. Нас действительно очень много известных людей и бывших футболистов вчера поздравляло. Мне очень понравилось поздравление Семшова, надеюсь ты видел его.....
Как было у Спартака я не знаю, я за ними не слежу. И мне как то всё равно было что у них столетие прошлый год проходило. Я слежу за Родным Динамо. Сила в движении.....
А фильмы эти я Володь смотрел. Это наша история, Динамовская.....
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Санитар-волк
Особенно прославили страну такие динамовцы, как Ежов, Ягода, Берия.
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argentina10
Ответ skorpy55
Привет Володь!!! Если не знаешь, то погугли, но скажу тебе что нет. Я имею ввиду наши клубы.....
привет, Валер!!! если я не знаю есть ли кто еще, это не значит, что я хочу об этом знать и еще в тернете копаться)))
я вчера весь день по просторам сети лазил и офигеть сколько нового о клубе узнал, о отдельных каких то игроках, очень много поздравлений от разных известных людей - класс....опять же не помню нечего подобного в том году, когда у Спартака было 100 лет..
еще вчера, случайно, наткнулся по тв на кино, как наш клуб в Англию ездил играть, а следом про Яшина....тоже очень доволен остался, правда хрень конечно, но можно простить - это кино..
+1
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Alexander Rakhilkin
«лучшим спортсменом 20-го века» - о, как! Да и в 19м и 21м пошумел…
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starichok77
надписи фанатов СССР на заборах, стенах и пр. гласили следующее: "Спартак - мясо, Динамо - мусор, ЦСКА - чемпион", вот так Иваныч, с чем тебя и поздравляю))
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ДМ-1чемпион
Ответ Санитар-волк
Часть, в которой ты не жил, а знаешь по пропаганде.
Как раз жил. Получил советское прекрасное образование. Так что мимо Васек!
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Леван Мкртчян
Ответ Погладь быка
Иваныч, это будем помнить всегда: 34 года назад минское "Динамо" обыграло московский "Спартак" и стало чемпионом СССР
48 и 37 лет назад киевское динамо выиграл розыгрыш кубка обладателей кубков, а 41 год назад тоже самое сделало тбилисское динамо. Собственно, это и всё из трофеев взятых клубами из СССР в футбольных еврокубках.
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Konstantin Riga
Ответ Регион-36
"Если говорить про футбольное «Динамо», то я помню только старый футбол, где играли Яшин, Нетто." _______- Чуть не поперхнулся, думал у меня с головой что то, аж проверил. Игорь Нетто : Воспитанник юношеской команды московского «Спартака» 18 сезонов в «Спартаке» — рекорд клуба. Нетто был капитаном «Спартака» в 1952—1956, 1958—1964 годах. Иваныч, какое Динамо ? завязывай, с комментариями в том числе, чего то не то помнишь. И там, у могилы Дзержинского, не ляпни про великого Динамовца Нетто )
Да он, оказывается, ещё и лучший спортсмен (а не биатлонист) XX века, и лучший президент среди всех мировых федераций биатлона... Крепчает, крепчает. Только не маразм, а наглость.
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