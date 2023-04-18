Александр Тихонов: «Динамовцы принесли большую славу СССР и России. Горжусь, что я 58 лет динамовец»

Александр Тихонов рассказал, какую роль в его карьере сыграло спортивное общество «Динамо».

«Сейчас я еду в академию МВД. Только что возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата, возложил цветы у кремлевской стены основателю «Динамо» Феликсу Дзержинскому. Для нас – динамовцев сегодня великий праздник, сто лет нашему обществу.

Динамовцы принесли большую славу СССР и России. Я горжусь, что я 58 лет динамовец. Все, что я завоевал за эти годы – признавался лучшим спортсменом 20-го века, лучшим президентом среди всех мировых федераций биатлона – это все принадлежит России и родному обществу «Динамо».

Мы всегда составляли конкуренцию во всех видах спорта, это отличало нас от других. С ЦСКА было трудно бороться, потому что они могли призвать в армию кого угодно и всегда лучших спортсменов забирали «армейцы». Мы были с ними равными соперниками.

Если говорить про футбольное «Динамо», то я помню только старый футбол, где играли Яшин, Нетто. За современным футболом я не слежу, для меня его в России нет с такими результатами», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Когда пришло время призыва, за меня началась борьба между ЦСКА и «Динамо» – тогда у них была конкуренция. Я на тот момент уже заявил о себе на соревнованиях на первенство области в Новосибирске, обыграв признанных лидеров, в то время как меня тогда толком никто и не знал. В день призыва армейцы начали меня искать, а динамовцы пошли на хитрость – посадили в зэковскую машину и отправили в военкомат.

Когда она туда подъехала, меня уже поджидали. Я тогда понял, что динамовцы меня не хотят отдавать. Из машины меня не выпускали часа два, но как только во время обеда армейцы уехали, меня быстро оформили, вручив призывное свидетельство. Когда те вернулись, им было сказано: «Стоп-стоп, он уже официально динамовец».

Их (ЦСКА) тогда крепко поругали, я же потом обыгрывал армейцев. У них как-то шел тренерский совет, на нем планировали медали в биатлоне, и тогда кто-то сказал, что золота не будет, потому что у динамовцев – », – цитирует экс-биатлониста ТАСС.