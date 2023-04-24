Фолиньо об удалениях в матче с «Далласом»: «Дерьмо собачье. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня»

Маркус Фолиньо выразил недовольство судейством в матче НХЛ с «Далласом».

« » проиграла в четвертом матче серии против «Старс» (2:3, 2-2).

получил 2 минуты штрафа за блокировку во втором периоде и 2-минутное удаление за подножку в конце третьего игрового отрезка. Оба удаления реализовал Тайлер Сегин.

«Это какая-то шутка. Это не имеет никакого смысла.

Я иду, чтобы применить силовой прием против парня, который касается шайбы. Это не блокировка. Иду, получаю клюшкой по лицу.

Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня. Это дерьмо собачье», – сказал нападающий «Миннесоты».