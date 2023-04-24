Фолиньо об удалениях в матче с «Далласом»: «Дерьмо собачье. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня»

Теги судьи Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Маркус Фолиньо брань Хоккей

Маркус Фолиньо выразил недовольство судейством в матче НХЛ с «Далласом».

«Миннесота» проиграла в четвертом матче серии против «Старс» (2:3, 2-2). 

Фолиньо получил 2 минуты штрафа за блокировку во втором периоде и 2-минутное удаление за подножку в конце третьего игрового отрезка. Оба удаления реализовал Тайлер Сегин.

«Это какая-то шутка. Это не имеет никакого смысла.

Я иду, чтобы применить силовой прием против парня, который касается шайбы. Это не блокировка. Иду, получаю клюшкой по лицу.

Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня. Это дерьмо собачье», – сказал нападающий «Миннесоты».

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2 комментария

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See what
При жесткой игре игре всегда есть риск миллиметровых промахов, а ещё и судьи по своему мнению трактуют тактическую правоту
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Pink Floyd1276
Шыт собачий
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