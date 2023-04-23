Купер о Перри: «Один из любимых игроков, которых я тренировал. Кори – продолжение тренерского штаба, это не совпадение, что с ним команды выходят в финал»

Джон Купер назвал Кори Перри одним из своих любимых хоккеистов.

«Он является продолжением тренерского штаба на льду.

Его поведение на скамейке запасных и то, что он говорит на протяжении игры, – это, возможно, лучшее, что я видел за 10 лет. Вот насколько он хорош.

Это не совпадение, что с ним команды выходят в финал.

Кори – впечатляющий человек. Он нашел способ пройти путь от победителя «Харт Трофи» до нахождения в командах-победителях, где он выполняет роль поддержки. Я не думаю, что каждый может это сделать.

Это просто показывает не только его любовь к игре, но его характер и то, как сильно он хочет быть частью победителей. Он один из моих любимых игроков, которых я когда-либо тренировал», – сказал главный тренер « ».

выходил в финал Кубка Стэнли с тремя разными командами – «Даллас», «Монреаль» и «Тампа».