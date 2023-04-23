Купер о Перри: «Один из любимых игроков, которых я тренировал. Кори – продолжение тренерского штаба, это не совпадение, что с ним команды выходят в финал»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Кори Перри НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер назвал Кори Перри одним из своих любимых хоккеистов.

«Он является продолжением тренерского штаба на льду.

Его поведение на скамейке запасных и то, что он говорит на протяжении игры, – это, возможно, лучшее, что я видел за 10 лет. Вот насколько он хорош.

Это не совпадение, что с ним команды выходят в финал.

Кори – впечатляющий человек. Он нашел способ пройти путь от победителя «Харт Трофи» до нахождения в командах-победителях, где он выполняет роль поддержки. Я не думаю, что каждый может это сделать.

Это просто показывает не только его любовь к игре, но его характер и то, как сильно он хочет быть частью победителей. Он один из моих любимых игроков, которых я когда-либо тренировал», – сказал главный тренер «Тампы».

Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с тремя разными командами – «Даллас», «Монреаль» и «Тампа».

9 комментариев

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Cube Litening C:68X
И Анахайм ещё.. Перри- мистер Канада.. Всё со сборной выиграл..😁
+12
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Satvaldino
У меня отец со времён Ванкувера 2010 называет его «Коля Петя»
+8
-2
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Alexey Alexeev
Выиграл вообще все. Красава.
+2
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Сергей Орлов
Анахайм забыли, поправьте.
+2
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mitos
Уникум. Мастерство +лидерство+интеллект.
+1
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andy18
и в платежке много места не занимает.
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sancho81
Перри плюс Марун в одной тройке - это сила) Я гадал перед прошлым финалом, что возьмет верх - три кубка подряд Маруна или два финала подряд Перри. Перри победил)
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dosatuy
Ну вот Перри себе уже работу нашёл после окончания игроцкой карьеры.
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