Форвард «Торонто» Лафферти оштрафован на три тысячи долларов за удар Колтону клюшкой в лицо
НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» Сэм Лафферти.
Денежный штраф для хоккеиста канадского клуба составит 3 108 долларов. Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.
Инцидент произошел во втором периоде третьего матча между «Тампой» и «Торонто» (3:4 ОТ).
После того, как вратарь Илья Самсонов поймал шайбу, Лафферти на пятаке ударил клюшкой в лицо форварду «Лайтнинг» Россу Колтону.
Нападающий «Лифс» был удален на две минуты.
5 комментариев