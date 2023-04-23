Форвард «Торонто» Лафферти оштрафован на три тысячи долларов за удар Колтону клюшкой в лицо

НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» Сэм Лафферти.

Денежный штраф для хоккеиста канадского клуба составит 3 108 долларов. Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Инцидент произошел во втором периоде третьего матча между « » и «Торонто» (3:4 ОТ).

После того, как вратарь Илья Самсонов поймал шайбу, Лафферти на пятаке ударил клюшкой в лицо форварду «Лайтнинг» .

Нападающий «Лифс» был удален на две минуты.