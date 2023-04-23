Форвард «Торонто» Лафферти оштрафован на три тысячи долларов за удар Колтону клюшкой в лицо

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Сэм Лафферти Росс Колтон Хоккей

НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» Сэм Лафферти.

Денежный штраф для хоккеиста канадского клуба составит 3 108 долларов. Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением.

Инцидент произошел во втором периоде третьего матча между «Тампой» и «Торонто» (3:4 ОТ).

После того, как вратарь Илья Самсонов поймал шайбу, Лафферти на пятаке ударил клюшкой в лицо форварду «Лайтнинг» Россу Колтону.

Нападающий «Лифс» был удален на две минуты.

5 комментариев

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Алексей Челюканов
Ответ valerixxx27
3 108 долларов, когда видишь такую точную сумму, понимаешь, что видимо, есть очень точный прескурант из множества составляющих. Блин, ну реально и восемь долларов?
Там оригинально в процентах от зарплаты исчисляется, а не в конкретных долларах. Просто объявляют уже подсчитанный результат
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Дима Середенко
очень мерзко Лифс играют
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valerixxx27
3 108 долларов, когда видишь такую точную сумму, понимаешь, что видимо, есть очень точный прескурант из множества составляющих. Блин, ну реально и восемь долларов?
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Garikus89
Ответ Дима Середенко
очень мерзко Лифс играют
Да хватит уже эту мантру повторять) Болты в каждой паузе по нервному Самсонову пихают, Перри, который его льдом окатывает, тычки и прочее. Это плей-офф, команды друг друга стоят)
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Олег Василевский
Ответ valerixxx27
3 108 долларов, когда видишь такую точную сумму, понимаешь, что видимо, есть очень точный прескурант из множества составляющих. Блин, ну реально и восемь долларов?
Ну так не наличкой же заносят
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