Адамчук о том, стал ли ЦСКА фаворитом финала: «Думаю, нет. «Ак Барс» играл хорошо, только реализация хромает»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Адамчук Хоккей

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук не считает ЦСКА фаворитом финала Кубка Гагарина.

После трех игр московский клуб ведет в финальной серии со счетом 2-1. Третий матч ЦСКА выиграл со счетом 3:2.

О том, в чем нужно прибавить «Ак Барсу»

«Надо добавить в нашей реализации. У нас была хорошая агрессия, много времени провели в зоне атаки. Просто надо забивать».

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«Думаю, нет. По сегодняшнему матчу было видно: играли хорошо, только реализация хромает», – сказал Адамчук

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