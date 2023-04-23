Адамчук о том, стал ли ЦСКА фаворитом финала: «Думаю, нет. «Ак Барс» играл хорошо, только реализация хромает»

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук не считает ЦСКА фаворитом финала Кубка Гагарина.

После трех игр московский клуб ведет в финальной серии со счетом 2-1. Третий матч ЦСКА выиграл со счетом 3:2.

О том, в чем нужно прибавить « »

«Надо добавить в нашей реализации. У нас была хорошая агрессия, много времени провели в зоне атаки. Просто надо забивать».

О том, является ли теперь фаворитом серии

«Думаю, нет. По сегодняшнему матчу было видно: играли хорошо, только реализация хромает», – сказал .