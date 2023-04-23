Адамчук о том, стал ли ЦСКА фаворитом финала: «Думаю, нет. «Ак Барс» играл хорошо, только реализация хромает»
Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук не считает ЦСКА фаворитом финала Кубка Гагарина.
После трех игр московский клуб ведет в финальной серии со счетом 2-1. Третий матч ЦСКА выиграл со счетом 3:2.
О том, в чем нужно прибавить «Ак Барсу»
«Надо добавить в нашей реализации. У нас была хорошая агрессия, много времени провели в зоне атаки. Просто надо забивать».
О том, является ли ЦСКА теперь фаворитом серии
«Думаю, нет. По сегодняшнему матчу было видно: играли хорошо, только реализация хромает», – сказал Адамчук.
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