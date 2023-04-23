Кубок Харламова. Финал. «Омские Ястребы» обыграли «Чайку» в овертайме, счет в серии стал 2-3. Нижегородцы сравняли счет на 59:59
«Омские Ястребы» обыграли «Чайку» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.
Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.
Финал
«Омские Ястребы» – «Чайка» – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
0:1 – 50 Левинский (Мисников), ГМ
1:1 – 54 Трикозов (Гуляев), ГБ
2:1 – 57 Филатьев (Хворов)
2:2 – 60 (59:59) Мисников (Атанасов, Волокитин), ГБ
3:2 – 76 Малов (Фигурин, Трикозов)
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Сейчас или уже никогда в этом сезоне ястреб
Должен.😜