Кубок Харламова. Финал. «Омские Ястребы» обыграли «Чайку» в овертайме, счет в серии стал 2-3. Нижегородцы сравняли счет на 59:59

Теги Авангард Торпедо результаты МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Хоккей

«Омские Ястребы» обыграли «Чайку» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока. 

Кубок Харламова

Финал 

«Омские Ястребы» – «Чайка» – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

0:1 – 50 Левинский (Мисников), ГМ

1:1 – 54 Трикозов (Гуляев), ГБ

2:1 – 57 Филатьев (Хворов)

2:2 – 60 (59:59) Мисников (Атанасов, Волокитин), ГБ

3:2 – 76 Малов (Фигурин, Трикозов)

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

48 комментариев

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serjic
Ответ cry
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Также было тяжело бороться с Торпедо, на треть заигранным с Чайкой )))
+12
-3
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Brothers Ruutu
Судя по количеству зрителей в Омске, кубок Нижнему Новгороду нужнее.
+10
-2
+8
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Кеша
Такая рубка ! Молодцы парни обеих команд!
+8
-1
+7
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Ми Ша
К обоим клубам испытываю симпатию и в КХЛ и МХЛ. Профессионализм дороже бабла в любом количестве. «Чайка» и «Ястребы»феерят сегодня,хочется продолжения банкета
+4
0
+4
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serjic
Ответ cry
Комментарий удален пользователем
Угу. Какие ска молодцы. Фактически обыграли Чайку... Красауцы...
+3
0
+3
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KoolThing
Эпично!
+4
-2
+2
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Ми Ша
К обоим клубам испытываю симпатию и в КХЛ и МХЛ. Профессионализм дороже бабла в любом количестве. «Чайка» и «Ястребы»феерят сегодня,хочется продолжения банкета
+2
0
+2
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Zidane0907
Ай, какая игра! Ястребы, с победой! Бойцы!
+3
-1
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Кеша
Конечно , число болельщиков в Нижнем на матчах плей офф МХК впечатляет . Думаю, что Чайка сегодня выиграет . А там как его знает . Дома и стены помогают .
+4
-2
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Uriah Heep
Очень хорошая игра! По отдаче, сценарию, просто по многим параметрам хоккея. Такой хоккей нам нужен! Спасибо командам!
+2
0
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Джульетта Джульетта
Ответ Раменки за Динамо
Празднование переносится в Нижний, что логично.
В Нижнем празднование состоится в любом случае)
+3
-2
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Матроскин52
Хорошая игра! Омск с победой. Нас все-таки подвели необязательные удаления… но за характер респект - сравнят счет за секунду это круто… ждём всех в Нижнем! Верим в Чайку!
+1
0
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Джульетта Джульетта
Ответ Позитивный
А ты смотри о чем написал перед игрой умник. Впрочем, когда сам не можешь, то моветон в голове…🖕🏼
Я от своих слов никогда не отказываюсь, даже если и попал в "молоко", как сегодня. И давно ли мы на "ты" перешли, г-н Качелькин?
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Джульетта Джульетта
Ответ Позитивный
Ну что де. Молодцы, все- таки победили. Мыслишка была верная. ))
Какая бы ни была, но переобувания по ходу игры — моветон)
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Джульетта Джульетта
Омичи молодцы, мои поздравления с хорошей игрой и трудной победной!
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Позитивный
Ответ Джульетта Джульетта
Я от своих слов никогда не отказываюсь, даже если и попал в "молоко", как сегодня. И давно ли мы на "ты" перешли, г-н Качелькин?
Глупость дело неисправимое. Впрочем, вам этого не понять. Общаться с вами неохота. А кто прочитает все мои сообщения сами разбирутся ( если захотят) кто качелькин , а кто без извилин😜
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cry
Ответ serjic
Также было тяжело бороться с Торпедо, на треть заигранным с Чайкой )))
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cry
Ответ Uriah Heep
Очень хорошая игра! По отдаче, сценарию, просто по многим параметрам хоккея. Такой хоккей нам нужен! Спасибо командам!
Игра просто "Wonderworld" ! А омичи High and Mighty.
0
0
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mitya.mitya.seleznev@mail.ru
Ответ Brothers Ruutu
Судя по количеству зрителей в Омске, кубок Нижнему Новгороду нужнее.
практически сколько вмещает академия столько и было, билетов вообще не было
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cnfc
ястребы молодцы но шансов выиграть серию у них нет. Чайка как из другой лиги. Габаритные..бегущие...такое впечатление что по разным возрастам играют
+4
-4
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Большое сердце Неймара
какая же валидольная победа.
+1
-1
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Позитивный
Долго еще будет вспоминаться эта секунда… Тренер был обязан заменить игроков перед последним вбрасыванием….
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Eugenio Ar
Матч огонь конечно🔥
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pizzatcarizza
По морали такие шайбы бьют сильно,надеюсь ястребы не раскиснут в ОТ
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Позитивный
Пока чайка смотрится посильнее ястребов сегодня. Наверное мыслишка была ошибочная😂

Сейчас или уже никогда в этом сезоне ястреб
Должен.😜
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