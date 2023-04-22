51-летний Ягр допустил, что продолжит карьеру: «Все еще наслаждаюсь хоккеем. Хотя и расстраиваюсь из-за своего нынешнего уровня»

51-летний Яромир Ягр не исключил, что продолжит карьеру хоккеиста в следующем сезоне.

Играющий владелец клуба « » рассказал об этом после победы над «Злином» (4-0) в стыковой серии.

За счет этого успеха «рыцари» сохранили место в чешской экстралиге. Ягр принял участие во всех 4 играх серии и остался без набранных очков.

«Я все еще наслаждаюсь хоккеем. Хотя и расстраиваюсь из-за своего нынешнего уровня. Он не тот, к которому я привык. С другой стороны, тут есть преимущество для меня как для владельца – я всегда внутри команды и точно знаю, что в ней происходит. Это большой плюс.

Вопрос больше в подготовке к матчам. Это же не просто выйти, отыграть 15 минут, иногда сходить на тренировку. Здесь и восстановление, и дополнительные тренировки, и разъезды. В моем возрасте все это отнимает больше времени и сил.

Также ты задаешь себе вопрос, не лучше ли было заняться более важными делами в другом месте. В конце регулярного чемпионата я чувствовал себя лучше, чем сейчас – после длинной паузы.

При этом если бы у нас в команде не было вспышки вируса в декабре, то я не думаю, что вообще сыграл бы в этом сезоне. Возможно, я бы вообще больше не сыграл. Как ни парадоксально, из-за этой ситуации мне пришлось вернуться, и я снова начал получать удовольствие от игры», – сказал Ягр.

Как дела у Яромира Ягра: забивает даже в 50, ищет энергию в вере, отказывается от сладкого и управляет клубом