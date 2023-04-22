«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии. 51-летний Яромир провел все 4 игры и остался без очков

Теги Яромир Ягр Томаш Плеканец Якуб Клепиш чемпионат Чехии Злин Кладно Хоккей

«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии.

«Рыцари» заняли последнее место в текущем сезоне, но сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Чехии. 

«Кладно» всухую обыграл «Злин» (лучшую команду второго по рангу дивизиона) в серии до 4 побед – 1:0, 3:1, 7:1 и 1:0. 

51-летний играющий владелец клуба Яромир Ягр провел все 4 игры в серии и остался без набранных очков. За команду также выступали форварды Томаш Плеканец и Якуб Клепиш. 

В 30 матчах в регулярном чемпионате второй бомбардир в истории НХЛ набрал 14 (5+9) очков. В этом сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов на профессиональном уровне. 

2 комментария

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Ебздрогыч
Я хорошо помню 2010 год, когда 52-летний Фетисов, будучи руководителем ЦСКА, зачем-то решил тряхнуть стариной и выйти за клуб в официальном матче КХЛ. Было жуткое зрелище, и всем было как-то неловко. А Ярдо играет весь чемпионат + стыки, набирает очки. Красавчик!
+14
-3
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Антон Казанский
Ответ Ебздрогыч
Я хорошо помню 2010 год, когда 52-летний Фетисов, будучи руководителем ЦСКА, зачем-то решил тряхнуть стариной и выйти за клуб в официальном матче КХЛ. Было жуткое зрелище, и всем было как-то неловко. А Ярдо играет весь чемпионат + стыки, набирает очки. Красавчик!
Справедливости ради, уровень КХЛ и уровень Экстралиги - всё-таки две большие разницы. О том, что из себя представляет Экстралига можно плюс-минус судить по братиславскому "Словану", образца 2019 года.

"Кладно" же - почётный аутсайдер турнира с Ягром в роли передвигающегося памятника, на который приходят посмотреть и/или помолиться нежели чем, упаси Господь, применять силовые приёмы.
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