«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии. 51-летний Яромир провел все 4 игры и остался без очков

«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии.

«Рыцари» заняли последнее место в текущем сезоне, но сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Чехии.

« » всухую обыграл « » (лучшую команду второго по рангу дивизиона) в серии до 4 побед – 1:0, 3:1, 7:1 и 1:0.

51-летний играющий владелец клуба провел все 4 игры в серии и остался без набранных очков. За команду также выступали форварды и Якуб Клепиш.

В 30 матчах в регулярном чемпионате второй бомбардир в истории НХЛ набрал 14 (5+9) очков. В этом сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов на профессиональном уровне.