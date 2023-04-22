«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии. 51-летний Яромир провел все 4 игры и остался без очков
«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии.
«Рыцари» заняли последнее место в текущем сезоне, но сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Чехии.
«Кладно» всухую обыграл «Злин» (лучшую команду второго по рангу дивизиона) в серии до 4 побед – 1:0, 3:1, 7:1 и 1:0.
51-летний играющий владелец клуба Яромир Ягр провел все 4 игры в серии и остался без набранных очков. За команду также выступали форварды Томаш Плеканец и Якуб Клепиш.
В 30 матчах в регулярном чемпионате второй бомбардир в истории НХЛ набрал 14 (5+9) очков. В этом сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов на профессиональном уровне.
"Кладно" же - почётный аутсайдер турнира с Ягром в роли передвигающегося памятника, на который приходят посмотреть и/или помолиться нежели чем, упаси Господь, применять силовые приёмы.