Билялетдинов про 2:3 с ЦСКА: «Все голы не такие уж сложные, это индивидуальные ошибки. 2-й период был полностью за «Ак Барсом»

Зинэтула Билялетдинов призвал «Ак Барс» не давать ЦСКА (2:3) создавать голевые моменты.

– Хочу поздравить всех мусульман с большим праздником! Что касается игры, мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов было достаточно, чтобы счет был другой. К сожалению, меньшинство не сработало. Будем готовиться к следующему матчу.

– Две пропущенные шайбы за три минуты во втором периоде. Что пошло не так?

– В меньшинстве пропустили. Команда подсела по темпу? Второй период был полностью наш. Удаляться нельзя, учитывая, что команда хозяев очень сильная. Надо играть более чисто.

– Рано сняли вратаря в третьем периоде. Как приняли такое решение?

– Это все подготовлено. Мы понимали, что, если будет такая ситуация, кого выпускать, кого менять.

– Два броска – два гола у ЦСКА во втором периоде. Как так получилось?

– Это уровень мастерства. Есть возможность – они исполняют.

– Тяжело сдерживать форвардов ЦСКА?

– Мы пытаемся. Все голы, которые забиваются, они не такие уж и сложные. Это индивидуальные ошибки.

– Поменяли вратаря. С чем связано такое решение?

– Ничего не произошло. Решили дать возможность вздохнуть. Амир вышел, здорово сыграл, молодец.

– Уже решили, кто будет вратарем в следующей игре?

– Нет конечно. Решим.

– Показалось, что «Ак Барс» был не готов к игре форварда ЦСКА Похора Полтапова.

– Я уже давно наблюдаю за ним. Он здорово играет, интересный мальчишка. Он показывает свой уровень. Никакой перестраховки против него нет.

– Как бороться с реализацией ЦСКА?

– Не давать возможности бросать.

– Это возможно?

– Голы – они какие? Из голевых ситуаций. Надо не давать возможности создавать эти ситуации.

– Что идет не так в большинстве?

– В большинстве не всегда все получается. Говорим, стараемся что‑то поменять. Соперник здорово играет, не дает нам развернуться, – заявил главный тренер « ».