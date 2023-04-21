Билялетдинов про 2:3 с ЦСКА: «Все голы не такие уж сложные, это индивидуальные ошибки. 2-й период был полностью за «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Матч ТВ Амир Мифтахов Прохор Полтапов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов призвал «Ак Барс» не давать ЦСКА (2:3) создавать голевые моменты.

– Хочу поздравить всех мусульман с большим праздником! Что касается игры, мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов было достаточно, чтобы счет был другой. К сожалению, меньшинство не сработало. Будем готовиться к следующему матчу.

– Две пропущенные шайбы за три минуты во втором периоде. Что пошло не так?

– В меньшинстве пропустили. Команда подсела по темпу? Второй период был полностью наш. Удаляться нельзя, учитывая, что команда хозяев очень сильная. Надо играть более чисто.

– Рано сняли вратаря в третьем периоде. Как приняли такое решение?

– Это все подготовлено. Мы понимали, что, если будет такая ситуация, кого выпускать, кого менять.

– Два броска – два гола у ЦСКА во втором периоде. Как так получилось?

– Это уровень мастерства. Есть возможность – они исполняют.

– Тяжело сдерживать форвардов ЦСКА?

– Мы пытаемся. Все голы, которые забиваются, они не такие уж и сложные. Это индивидуальные ошибки.

– Поменяли вратаря. С чем связано такое решение?

– Ничего не произошло. Решили дать возможность Тимуру вздохнуть. Амир вышел, здорово сыграл, молодец.

– Уже решили, кто будет вратарем в следующей игре?

– Нет конечно. Решим.

– Показалось, что «Ак Барс» был не готов к игре форварда ЦСКА Похора Полтапова.

– Я уже давно наблюдаю за ним. Он здорово играет, интересный мальчишка. Он показывает свой уровень. Никакой перестраховки против него нет.

– Как бороться с реализацией ЦСКА?

– Не давать возможности бросать.

– Это возможно?

– Голы – они какие? Из голевых ситуаций. Надо не давать возможности создавать эти ситуации.

– Что идет не так в большинстве?

– В большинстве не всегда все получается. Говорим, стараемся что‑то поменять. Соперник здорово играет, не дает нам развернуться, – заявил главный тренер «Ак Барса».

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7 комментариев

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Tina
Самые адекватные тренера - Бил и Фёдоров спокойные рассудительные ответы.....
+16
-1
+15
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artpal
Ответ sakho
Ротен так же говорил после 3:7)
Не, он про систему говорил. Здесь все адекватно
+4
0
+4
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Michael33
Комментарий удален пользователем
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Максут Дюсембинов
Тренеру ак барса здоровья
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Lahtenpohia
Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
оптимизма? интересно.
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