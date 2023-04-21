Билялетдинов про 2:3 с ЦСКА: «Все голы не такие уж сложные, это индивидуальные ошибки. 2-й период был полностью за «Ак Барсом»
Зинэтула Билялетдинов призвал «Ак Барс» не давать ЦСКА (2:3) создавать голевые моменты.
– Хочу поздравить всех мусульман с большим праздником! Что касается игры, мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов было достаточно, чтобы счет был другой. К сожалению, меньшинство не сработало. Будем готовиться к следующему матчу.
– Две пропущенные шайбы за три минуты во втором периоде. Что пошло не так?
– В меньшинстве пропустили. Команда подсела по темпу? Второй период был полностью наш. Удаляться нельзя, учитывая, что команда хозяев очень сильная. Надо играть более чисто.
– Рано сняли вратаря в третьем периоде. Как приняли такое решение?
– Это все подготовлено. Мы понимали, что, если будет такая ситуация, кого выпускать, кого менять.
– Два броска – два гола у ЦСКА во втором периоде. Как так получилось?
– Это уровень мастерства. Есть возможность – они исполняют.
– Тяжело сдерживать форвардов ЦСКА?
– Мы пытаемся. Все голы, которые забиваются, они не такие уж и сложные. Это индивидуальные ошибки.
– Поменяли вратаря. С чем связано такое решение?
– Ничего не произошло. Решили дать возможность Тимуру вздохнуть. Амир вышел, здорово сыграл, молодец.
– Уже решили, кто будет вратарем в следующей игре?
– Нет конечно. Решим.
– Показалось, что «Ак Барс» был не готов к игре форварда ЦСКА Похора Полтапова.
– Я уже давно наблюдаю за ним. Он здорово играет, интересный мальчишка. Он показывает свой уровень. Никакой перестраховки против него нет.
– Как бороться с реализацией ЦСКА?
– Не давать возможности бросать.
– Это возможно?
– Голы – они какие? Из голевых ситуаций. Надо не давать возможности создавать эти ситуации.
– Что идет не так в большинстве?
– В большинстве не всегда все получается. Говорим, стараемся что‑то поменять. Соперник здорово играет, не дает нам развернуться, – заявил главный тренер «Ак Барса».
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