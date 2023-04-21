Вячеслав Фетисов: «Пришло время вкладываться в детский хоккей, перестать дискриминировать детей. Пропустим год-два – ничего страшного, станем сильнее за счет внутреннего развития»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости вкладываться в детский хоккей.

– По-вашему, наш хоккей деградирует в отсутствие международных турниров?

– Наш советский хоккей сформировался за счет внутреннего календаря.

Была создана конкуренция, заложены правильные спортивные принципы, появлялись уникальные хоккейные школы там, где их изначально не было – в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске и так далее.

Талантливые тренеры находили свой уникальный стиль. И это многообразие советских хоккейных школ позволило создать сильную сборную, которой не было равных.

Можно ссылаться на все что угодно, чтобы оправдать отставание.

Пришло время вернуться к внутренним проблемам – понять, что у нас на самом деле происходит, искать решения, вкладываться в детский хоккей, перестать дискриминировать детей (потому что хоккей сегодня для многих родителей – дорогое удовольствие, и надо найти возможность выдать детям клюшку и экипировку, как в свое время нам давало государство), искать современные методики, которые не будут копировать чью-то систему подготовки.

Ну, пропустим мы год-два, не будем участвовать в международных турнирах. Ничего страшного.

За счет внутреннего развития мы должны стать еще сильнее, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

11 комментариев

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three hundred bucks
ну т.е. фетисов предлагает возродить систему, от которой он, при первой возможности, сверкая пятками, убежал. это типа как зюганов, или какой-нить грудинин из особняков и люксовых авто по совку ностальгируют
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Кеша
Со слов Фетисова , лишь , отстранение от международных игр заставило повернуться лицом к детям. А если бы не данность , то это время бы не настало никогда . Как -то не очень заучит . Что же раньше мешало взглянуть на эту проблему под этим углом ? Вы были председателем комитета по физической культуре , спорту и туризму , сенатором от Дальнего Востока . Столько лет во власти и лишь сейчас вспомнили о детском хоккее , так получается ?
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крок 58
Ну и катков бы еще
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Ярик01
Кто мешал это раньше делать, Славик, ты даже министром спорта был (пред.комом), и сейчас вроде целый депутат
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andreyv19
Когда начинают говорить о детях и (или) патриотизме - значит готовятся воровать еще больше!
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каток Третьяка
опять лозунги от обычного кнопкодава, говорит одно, голосует за другое...Слава... уймись уже
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Bardownski
«Пропустим год-два» - какие мы оптимисты.
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haymaker
так, фетисов, давай-ка подробнее, зачем вы сейчас дискриминируете детей? Почему не понимаете, что у вас на самом деле происходит? Почему не ищете современные методики, а занимаетесь копированием?
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Sever12
Какие дети, пришло время вкладываться в турне сборной для рта, надо сделать из него тренера))), фхр этим и занимается...
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catcher69
ну наконец-то оно пришло !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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