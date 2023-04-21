Вячеслав Фетисов: «Пришло время вкладываться в детский хоккей, перестать дискриминировать детей. Пропустим год-два – ничего страшного, станем сильнее за счет внутреннего развития»

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости вкладываться в детский хоккей.

– По-вашему, наш хоккей деградирует в отсутствие международных турниров?

– Наш советский хоккей сформировался за счет внутреннего календаря.

Была создана конкуренция, заложены правильные спортивные принципы, появлялись уникальные хоккейные школы там, где их изначально не было – в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске и так далее.

Талантливые тренеры находили свой уникальный стиль. И это многообразие советских хоккейных школ позволило создать сильную сборную, которой не было равных.

Можно ссылаться на все что угодно, чтобы оправдать отставание.

Пришло время вернуться к внутренним проблемам – понять, что у нас на самом деле происходит, искать решения, вкладываться в детский хоккей, перестать дискриминировать детей (потому что хоккей сегодня для многих родителей – дорогое удовольствие, и надо найти возможность выдать детям клюшку и экипировку, как в свое время нам давало государство), искать современные методики, которые не будут копировать чью-то систему подготовки.

Ну, пропустим мы год-два, не будем участвовать в международных турнирах. Ничего страшного.

За счет внутреннего развития мы должны стать еще сильнее, – сказал двукратный олимпийский чемпион.