Браташ считает, что комментаторы не могут критиковать хоккеистов: «Я не называл игроков, допустивших ошибку. Критиковать должен тренер, вешать собак на одного – неправильно»

Теги Ак Барс ЦСКА Олег Браташ КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Адамчук Хоккей

Олег Браташ заявил, что комментаторы не должны критиковать хоккеистов.

«Ак Барс» проиграл ЦСКА (0:3, 1-1 в серии) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Если судить по репортажу, то сложится впечатление, что вина на неудаче на защитнике «Ак Барса». Понятно, он упустил Влада Каменева в эпизоде с первым голом, получил «5+20» в третьем периоде, но можно ли вешать всех собак на одного хоккеиста?

– Если вы помните мою манеру комментировать, когда была возможность совмещать тренерскую работу с комментаторской, то я вообще не называл фамилии игроков, допустивших ошибку.

Никогда не заострял внимание именно на конкретном хоккеисте. Просто разбирал происходившее на льду.

Критиковать хоккеиста, мне кажется, должен тренер, а комментаторам все-таки не стоит давать негативные оценки. Хвалить – пожалуйста, а вешать всех собак на одного как-то неправильно, – сказал заслуженный тренер России.

Пять минут штрафа в третьем периоде получил защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук.

Браташ ранее комментировал хоккейные матчи на телеканале «Россия 2».

9 комментариев

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цэсемьэр
во всем мире пресса критикует спортсменов, это часть игры.
если Браташу что-то не нравится - можно и не смотреть, Кожевников например так и делает:
не смотрит, но экспертно излагает своё мнение по любому поводу и без😆
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marshal .masha
Ответ memphis
Для того, чтобы не было таких претензий и создают комментаторские дуэты журналист + бывший спортсмен.
Ну вот вчера они дуэтом в два голоса и поливали говнецом игроков Ак Барса и провокаторы , и симулянты , и игра то их никому не нравится…. За два дня финала ни малейшей критики игроков ЦСКА, даже в первый день когда они пропустили 4 гола, никто их не критиковал и ошибки не обсуждал, ни обсуждал их якобы придуманные удаления, манеру их игры. Комментаторы многих игроков клеймят, настраивают болельщиков против , которые потом игроков после такого комментирования поливают грязью. И бывшие хоккеисты в студии зачастую ведут себя некрасиво и некорректно по отношению к игрокам
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KoolThing
Как можно разбирать происходящее на льду без указаний на конкретных хоккеистов?
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личные рекорды это не хоккей
а гнобить таланты и тащить своих хоккеистов это еще хуже или счеты личные сводить
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marshal .masha
Ответ memphis
Ну теперь вообще без комментаторов матч смотреть? Есть плохо работающие комментаторы (в любой лиге), а в целом такой подход журналист+спортсмен работает здорово. Если оба профессионалы.
Вот профессионалов у нас и не хватает.
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Дэннис Молинарев
Ответ цэсемьэр
во всем мире пресса критикует спортсменов, это часть игры. если Браташу что-то не нравится - можно и не смотреть, Кожевников например так и делает: не смотрит, но экспертно излагает своё мнение по любому поводу и без😆
В одной команде играли же, к слову :)
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OldRedWhite
Ответ KoolThing
Как можно разбирать происходящее на льду без указаний на конкретных хоккеистов?
Он агрессивный идиот )))
Как ещё можно оценить такие высказывания ?
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