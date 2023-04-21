Браташ считает, что комментаторы не могут критиковать хоккеистов: «Я не называл игроков, допустивших ошибку. Критиковать должен тренер, вешать собак на одного – неправильно»
Олег Браташ заявил, что комментаторы не должны критиковать хоккеистов.
«Ак Барс» проиграл ЦСКА (0:3, 1-1 в серии) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Если судить по репортажу, то сложится впечатление, что вина на неудаче на защитнике «Ак Барса». Понятно, он упустил Влада Каменева в эпизоде с первым голом, получил «5+20» в третьем периоде, но можно ли вешать всех собак на одного хоккеиста?
– Если вы помните мою манеру комментировать, когда была возможность совмещать тренерскую работу с комментаторской, то я вообще не называл фамилии игроков, допустивших ошибку.
Никогда не заострял внимание именно на конкретном хоккеисте. Просто разбирал происходившее на льду.
Критиковать хоккеиста, мне кажется, должен тренер, а комментаторам все-таки не стоит давать негативные оценки. Хвалить – пожалуйста, а вешать всех собак на одного как-то неправильно, – сказал заслуженный тренер России.
Пять минут штрафа в третьем периоде получил защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук.
Браташ ранее комментировал хоккейные матчи на телеканале «Россия 2».
если Браташу что-то не нравится - можно и не смотреть, Кожевников например так и делает:
не смотрит, но экспертно излагает своё мнение по любому поводу и без😆
Как ещё можно оценить такие высказывания ?