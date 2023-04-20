«Спартак» подпишет защитника «Сибири» Чайковски
Михал Чайковски близок к продолжению карьеры в «Спартаке».
30-летний словацкий защитник подпишет контракт со «Спартаком», об этом информирует «Чемпионат».
Чайковски выступал за «Сибирь» на протяжении двух сезонов. Ранее сообщалось, что новосибирский клуб не будет предлагать игроку новое соглашение.
В нынешнем сезоне Михал Чайковски набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф на его счету один гол в пяти играх.
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