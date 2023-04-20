«Спартак» подпишет защитника «Сибири» Чайковски

Теги Сибирь Спартак возможные переходы КХЛ Михал Чайковски Чемпионат.com Хоккей

Михал Чайковски близок к продолжению карьеры в «Спартаке».

30-летний словацкий защитник подпишет контракт со «Спартаком», об этом информирует «Чемпионат».

Чайковски выступал за «Сибирь» на протяжении двух сезонов. Ранее сообщалось, что новосибирский клуб не будет предлагать игроку новое соглашение.

В нынешнем сезоне Михал Чайковски набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф на его счету один гол в пяти играх.

8 комментариев

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Сергей Комарков
Контракт сразу двухсторонний дадут чтобы в конце сезона когда мимо ПО пролетят в Воскресенск его отправить?
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AminO2
Чайковски, "Спартак", Большой...
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Russ Ivan
Надёжный защ, будет полезен в Спартаке...
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Роман Кротов
В серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с Авангардом, выступая за Сибирь, Чайковски показал себя с наилучшей стороны, сравнял счет на табло в одной из ключевых встреч, но новосибирская команда уступила в овертайме. Еще в одной из самых сложных игр минувшей серии сибирского дерби обстучал две штанги ворот ястребов прицельными бросками от синей линии, немного не повезло, но в тот день фортуна просто отвернулась не только от Михала, но и от всей команды в целом. Сибирь значительно перебросала Авангард, пять или шесть раз за встречу, проверив на прочность и динамику штанги и перекладины ворот омской команды, но не смогла реализовать свои моменты в игре, когда Авангард выдал образцово-показательный матч с точки зрения организации и реализованных эпизодов.
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chubrja
Классный защитник, жалко терять.
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Роман Кротов
Хороший габаритный словацкий защитник с шикарным по точности и силе броском и умением вовремя подключаться к атакам.
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Uriah Heep
Увы, но хоккеист, похоже, едет с ярмарки.
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Sever12
Не ужели Сибирь не смогла удовлетворить запросы Михала, или у нас конкретно всех сливают, взяли какого-то супер защитника который в адмирале умудрился наиграть на -5. Пол команды заменем опять...
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