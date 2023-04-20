«Спартак» подпишет защитника «Сибири» Чайковски

Михал Чайковски близок к продолжению карьеры в «Спартаке».

30-летний словацкий защитник подпишет контракт со « », об этом информирует «Чемпионат».

Чайковски выступал за « » на протяжении двух сезонов. Ранее сообщалось, что новосибирский клуб не будет предлагать игроку новое соглашение.

В нынешнем сезоне набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10» в 59 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф на его счету один гол в пяти играх.