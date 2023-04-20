Валерий Каменский: «Интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ. Выдающиеся специалисты работают в нашей лиге»

Валерий Каменский оценил интерес клубов НХЛ к российским тренерам.

Ранее появилась информация о том, что бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев включен в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».

– Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества .

В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ.

– Хотел бы вы видеть наших тренеров в ?

– Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но, думаю, туда должны ехать не все. Лучшие пусть работают в КХЛ, – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.