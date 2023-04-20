Валерий Каменский: «Интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ. Выдающиеся специалисты работают в нашей лиге»
Валерий Каменский оценил интерес клубов НХЛ к российским тренерам.
Ранее появилась информация о том, что бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев включен в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».
– Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ.
В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ.
– Хотел бы вы видеть наших тренеров в НХЛ?
– Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но, думаю, туда должны ехать не все. Лучшие пусть работают в КХЛ, – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.
Интересно, что сказал бы о современном себе, Каменский, который уезжал в НХЛ?
учитывая что в НХЛ новых имен не так уж и много, одни и те же тренеры из клуба в клуб катаются.
ну чё, прорыв-рывок российской тренерской школы.