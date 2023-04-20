Валерий Каменский: «Интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ. Выдающиеся специалисты работают в нашей лиге»

Теги НХЛ Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский оценил интерес клубов НХЛ к российским тренерам.

Ранее появилась информация о том, что бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев включен в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».

– Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ.

В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ.

– Хотел бы вы видеть наших тренеров в НХЛ?

– Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но, думаю, туда должны ехать не все. Лучшие пусть работают в КХЛ, – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.

22 комментария

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Джанлука Нальюка
Что он несет...
+30
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Александр
Романа бы в НХЛ попробовать, в Анахайме как раз Икинса уволили наконец-то
+15
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+15
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Кеша
Ответ Melnikov1968
Пожалуй только Фёдоров и Ларионов могут претендовать на роль главного или помощника, остальные для внутреннего пользования.
Вы что ? Ларионов всего лишь подсмотрел игру , которую разработали известные лица .
+5
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Синяя Кровь
Ответ Александр
Романа бы в НХЛ попробовать, в Анахайме как раз Икинса уволили наконец-то
Роману надо давать сборную Бостон/Колорадо/Тампа/NYR .. Одной команды мало уже.
+5
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urloff
Здесь ситуация как с лучшими игроками, будут востребованы, будут играть там. С тренерами тоже самое.

Интересно, что сказал бы о современном себе, Каменский, который уезжал в НХЛ?
+5
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Сидни Кросби 2
Пусть Ротенберга заберут.
+4
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Сергей Сурков
Ответ Melnikov1968
Пожалуй только Фёдоров и Ларионов могут претендовать на роль главного или помощника, остальные для внутреннего пользования.
а Бил?
+2
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Dooomer
Аж ДВА пока только в списке?! "Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ" - да, результат виден
+1
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Melnikov1968
Пожалуй только Фёдоров и Ларионов могут претендовать на роль главного или помощника, остальные для внутреннего пользования.
+1
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svft
старший помощник младшего повара
+1
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Melnikov1968
Ответ Сергей Сурков
а Бил?
Да, забыл. Заслуживает однозначно.
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Dooomer
Ответ разноцветный логотип
целых два. это много. учитывая что в НХЛ новых имен не так уж и много, одни и те же тренеры из клуба в клуб катаются.
Да никто не спорит, и два новых будет хорошо, и три еще лучше будет. Но пафоса то сколько у Каменского, а еще и с привязкой к "результату качества КХЛ"!
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Валера Синюков
Ответ Сергей Сурков
а Бил?
Билл уже работал помощником ГТ в Виннипег Джетс с 1993-1997г.
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Валера Синюков
Ответ Melnikov1968
Пожалуй только Фёдоров и Ларионов могут претендовать на роль главного или помощника, остальные для внутреннего пользования.
Быстро вы все забыли, что наш Билл, был помощником ГТ в Виннипег Джетс с 1993-1997г.
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разноцветный логотип
Ответ Dooomer
Аж ДВА пока только в списке?! "Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ – результат качества КХЛ" - да, результат виден
целых два. это много.
учитывая что в НХЛ новых имен не так уж и много, одни и те же тренеры из клуба в клуб катаются.
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vulturecrow
кандидат в ассистенты тренера аутсайдера, который не проходит в плов уже много лет.
ну чё, прорыв-рывок российской тренерской школы.
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Lampo
Есть подозрение, что Валера начал беленькую употреблять
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Lampo
Всё правильно, НХЛ надо разваливать изнутри
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Сергей Жарковский
Это что шутка юмора?!
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Синяя Кровь
Во Валерку понесло. Во лавры раздает великому!
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Кеша
Валерий Викторович , когда первая ласточка условный главный тренер сборной поедет тренировать условный Эдмонтон с Макдевидом ? Все страна будет стоя аплодировать успеху .
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zach
В списке кандидатов по-моему каждый год какой нибудь из наших тренеров, даже если поступит предложение вряд-ли Воробьев захочет выходить из зоны комфорта, в КХЛ он без работы в ближайшее время не останется)
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