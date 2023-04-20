Штястны – 3-й действующий игрок, забивавший за 5 клубов в плей-офф НХЛ

Теги Каролина Кубок Стэнли Сент-Луис Колорадо Пол Штястны НХЛ Вегас Виннипег Патрик Марун Эрик Хаула Хоккей

Пол Штястны забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0) и был признан третьей звездой.

Форвард «Каролины» стал третьим действующим игроком, забивавшим в плей-офф НХЛ за пять разных клубов.

37-летний канадец также отличался в составе «Вегаса», «Виннипега», «Сент-Луиса» и «Колорадо».

Ранее за пять разных клубов в Кубке Стэнли забивали Пэт Марун («Тампа») и Эрик Хаула («Нью-Джерси»).

Штястны выступает за «Харрикейнс» с нынешнего сезона, подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Febanacci-88
Очень недурно, но меня больше впечатляет Перри.
Мало того, что он в ПО забивал за 4 клуба, так он еще со всеми четырьмя в финал выходил!
+11
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Andreir888
Крутая династия Штясны!!!
+2
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Баскетбольные Обзоры
Пол Штястны американец, помню в 2013 в ¼ чм разгром 8-3 с его участием
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