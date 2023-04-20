Штястны – 3-й действующий игрок, забивавший за 5 клубов в плей-офф НХЛ
Пол Штястны забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0) и был признан третьей звездой.
Форвард «Каролины» стал третьим действующим игроком, забивавшим в плей-офф НХЛ за пять разных клубов.
37-летний канадец также отличался в составе «Вегаса», «Виннипега», «Сент-Луиса» и «Колорадо».
Ранее за пять разных клубов в Кубке Стэнли забивали Пэт Марун («Тампа») и Эрик Хаула («Нью-Джерси»).
Штястны выступает за «Харрикейнс» с нынешнего сезона, подробнее его статистика – здесь.
Мало того, что он в ПО забивал за 4 клуба, так он еще со всеми четырьмя в финал выходил!