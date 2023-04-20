Штястны – 3-й действующий игрок, забивавший за 5 клубов в плей-офф НХЛ

забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ, 2-0) и был признан третьей звездой.

Форвард «Каролины» стал третьим действующим игроком, забивавшим в плей-офф за пять разных клубов.

37-летний канадец также отличался в составе « », «Виннипега», « » и « ».

Ранее за пять разных клубов в Кубке Стэнли забивали Пэт Марун («Тампа») и Эрик Хаула («Нью-Джерси»).

Штястны выступает за «Харрикейнс» с нынешнего сезона, подробнее его статистика – здесь.