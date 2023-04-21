Команды переезжают в Москву, и серия уже немного затягивается. Впрочем, мало кто думал, что в Казани армейцы проиграют второй матч подряд. Все прогнозы говорили о том, что ЦСКА окажется сильнее. Так оно и получилось, причем гости смогли добавить во всех компонентах своего хоккея, а, главное, наладили реализацию моментов. В свою очередь, нельзя сказать, что «Ак Барс» полностью провалил игру. Несмотря на счет казанцы имели свои возможности, перебросили своего соперника, но как раз реализация их подвела. Словно то, чем «болели» в первой игре армейцы, передалось казанцам. Тут были и ненужные удаления, и спорные решения, и ошибки в обороне. Но можно не сомневаться, что тренерский штаб «Ак Барса» сделает выводы перед третьей игрой, и команда предстанет в ином виде. Теперь уже гостям предстоящего матча нужно провести работу над ошибками. Судя по спокойствию Зинэтулы Билялетдинова во время послематчевого интервью, ничего страшного для его команды не случилось, тем более что «Ак Барс» в этом плей-офф довольно удачно играет на выезде. Матч состоится на «ЦСКА Арене», начало в 19:30 по московскому времени.

Счет в серии 1 – 1

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 4

Прогнозы прогнозами, но тревога у болельщиков ЦСКА перед вторым матчем все равно была, ведь уже перед первой игрой пришлось несколько скорректировать состав троек из-за травмы Андрея Светлакова. Перед вторым матчем в лазарет попал еще один ключевой игрок ЦСКА в нападении Максим Мамин, и это добавило головной боли наставникам армейцев. Место первого занял Семен Панкратов, вместо второго на лед вышел Прохор Полтапов. Игроки не только не испортили общей картины, но сыграли вполне уверенно. Полтапов поучаствовал во второй заброшенной шайбе, став автором второй передачи, а Панкратов изводил хозяев силовыми приемами. Такая их игра показала, что с взаимозаменяемостью у ЦСКА все в порядке.

Многие обвиняли после первой игры вратаря армейцев Адама Рейдеборна в неуверенной игре. Тем не менее откровенных ошибок он не совершил, разве что не выручал. Зато во второй игре в его победе немалая заслуга. Моментов игроки «Ак Барса» у его ворот создали достаточно, но не забили ни разу. То есть, один раз шайба после броска Вадима Шипачева пересекла линию ворот, но было это уже после сирены на перерыв. При дальнейшей такой игре голкипера казанцам сложно будет рассчитывать на общий успех. Хозяева нанесли 29 бросков по воротам шведа, но пробить его не смогли. Вратаря критикуют, а между тем это уже его пятый шатаут в нынешнем розыгрыше плей-офф.

ЦСКА оказывал давление и при первой, и при второй заброшенной шайбах. Гости запирали соперника в своей зоне, и создавалось впечатление, что вот-вот все закончится взятием ворот. Так оно и происходило. В первом случае отметилась тройка Каменев-Окулов-Плотников, она как раз не претерпела никаких изменений. Во втором отличилось звено Ильи Сорокина, при этом стоит отметить бросок защитника Ярослава Дыбленко и в целом его полезные действия на площадке. Михаил Григоренко отличился голевой передачей и заброшенной шайбой в пустые ворота и в очередной раз набрал больше одного очка за игру. Теперь задача армейцев сыграть также уверенно в первом домашнем поединке.

Повод серьезно задуматься перед третьей игрой появился у тренерского штаба «Ак Барса». Билялетдинов признал на послематчевой конференции, что команда слабо начала игру, хотя в отсутствие мотивации игроков нельзя было упрекнуть, просто не сложились. Не сложилось, действительно многое. При большом преимуществе по броскам, создать реально опасные моменты у ворот гостей не получилось. Если в первом матче у игроков «Ак Барса» видно было огромное желание, то на этот раз команда уступала сопернику в скорости и силовом давлении. Кроме того, помешали ненужные удаления. Уступать в две шайбы для казанцев никогда не было приговором. Впереди был еще весь третий период, но в самый ответственный момент Кирилл Адамчук заработал пятиминутное удаление.

Своя реализация большинства тоже хромала. В том же третьем периоде хозяева получили возможность играть впятером против троих армейцев на протяжении полутора минут, но создали только один опасный момент, когда немного не повезло Александру Радулову. Тут стоит вновь отметить действия армейского вратаря. Лидеры «Ак Барса» не смогли показать своей лучшей игры. Когда Шипачев, Кагарлицкий и Радулов зарабатывают минус восемь на троих, это довольно красноречиво свидетельствует о проблемах казанцев. Главный тренер после матча сказал, что все же худшим этот матч своей команды в плей-офф назвать не может, и стоит с этим согласиться.

Как и с тем, что мы вновь увидели в исполнении обеих команд зрелищный хоккей. Именно поэтому большинство нейтральных болельщиков хотят, чтобы серия затянулась на большее количество матчей. Для этого «Ак Барсу» нужно брать верх хотя бы в одном из московских поединков. Можно не сомневаться, что казанцы сделают выводы из домашнего поражения и покажут совершенно другую игру. Пришло время им ставить задачи перед армейцами. Прежде всего нужно вспомнить о дисциплине и подтянуть реализацию.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА — Ак Барс

Игра ЦСКА во втором матче впечатлила. То есть впечатляет она по ходу всего розыгрыша Кубка Гагарина, но на этот раз в некоторых эпизодах матча мы увидели подавляющее преимущество. Уже слышны голоса, что эту серию казанцам вытянуть будет сложно и проигрывать дважды в Москве им никак нельзя. Букмекеры тоже впечатлены, такого разрыва в коэффициентах между командами в этой серии еще не было. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 2,05

Ничья в основное время — 3,77

Победа «Ак Барса» — 3,32

Согласиться с этими цифрами можно, но вряд ли главный тренер «Ак Барса» и его помощники оставят все как есть. В третьей игре мы увидим другую команду. До сих пор она не проваливалась два матча подряд. Матч будет носить более упорный характер, дело может дойти до овертайма. И все же отдадим небольшое преимущество хозяевам.