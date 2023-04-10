В пятницу, 21 апреля, сыграют ЦСКА и Ак Барс в третьем матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.

Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!

Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Ак Барс

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Ак Барс: все новости

Кубок Гагарина 2022/2023: все новости