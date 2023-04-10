Где смотреть ЦСКА – Ак Барс, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 21 апреля
В пятницу, 21 апреля, сыграют ЦСКА и Ак Барс в третьем матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.
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- Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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