46-летний Хара пробежал Бостонский марафон

Теги Айлендерс Оттава Бостон Вашингтон Здено Хара фото НХЛ Бостонский марафон Хоккей

46-летний Здено Хара впервые пробежал Бостонский марафон.

Экс-защитник пробежал 42 километра 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды.

Во время марафона Хара поддержал две благотворительные организации: фонд Thomas E. Smith Foundation, который поддерживает людей с параличом, и фонд The Hoyt Foundation, поддерживающий молодых людей с ограниченными возможностями.

Напомним, обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».

 

Фото: twitter.com/NHLBruins

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20 комментариев

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ottomann
Хара, похоже и матч плей-офф без проблем сейчас отбегает
+43
-1
+42
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iron_m
Ответ Александр Невский
А почему он не в майке ЛГБТ .
Он тебе её подарил
+34
-3
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Камиль Мухаметшин
Красавчик ! в отличной форме себя держит !
+27
-1
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Игорь Мерзляков
Ответ ottomann
Хара, похоже и матч плей-офф без проблем сейчас отбегает
Думаю в третьей паре смотрелся бы достойно
+14
0
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sheep_catcher
Человечище! 💪🏽
+12
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Melnikov1968
Очень достойный результат, по 5.12-5.15 на кило!!!
+12
0
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AminO2
Бостонский Харафон.
+7
-1
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Andreir888
Здено молодчина! В целом, парни из НХЛ и в спорте красавцы, и в жизни , в большинстве своём, такие, что стоит брать с них пример!
+5
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jonnysilverhand01
Робот 🤖
+4
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raspisanie77
Отдохнул? Пора возвращаться и до палтоса играть как минимум!
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Al561
Красавец!
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Hertzog
Железный Здено 💪🏼
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DiZ0893
Номер конечно блатной, ну что сказать легенда хоккейного Бостона
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Ми Ша
Мог бы ещё запросто пару сезонов в НБА зацепить
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рашит мухаметшин
+ 1000
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DYNAMOLEG
Глыба, Легенда!
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rambooze
Кто эти новости пишет!? Как будто Харе 86 лет большую часть которых он сидел на диване с пивком. В 46 лет просто любитель бега пробежит марафон, не говоря о бывшем ещё «вчера» профессиональном спортсмене. Он молоток однозначно, но акцент на возрасте тут лишний.
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