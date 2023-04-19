46-летний Хара пробежал Бостонский марафон
46-летний Здено Хара впервые пробежал Бостонский марафон.
Экс-защитник пробежал 42 километра 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды.
Во время марафона Хара поддержал две благотворительные организации: фонд Thomas E. Smith Foundation, который поддерживает людей с параличом, и фонд The Hoyt Foundation, поддерживающий молодых людей с ограниченными возможностями.
Напомним, обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в сентябре 2022 года.
Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.
В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».
Фото: twitter.com/NHLBruins
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