46-летний Хара пробежал Бостонский марафон

46-летний Здено Хара впервые пробежал Бостонский марафон.

Экс-защитник пробежал 42 километра 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды.

Во время марафона Хара поддержал две благотворительные организации: фонд Thomas E. Smith Foundation, который поддерживает людей с параличом, и фонд The Hoyt Foundation, поддерживающий молодых людей с ограниченными возможностями.

Напомним, обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в сентябре 2022 года.

выступал за « » на протяжении 14 сезонов в . С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за « », «Оттаву» и « ».

Фото: twitter.com/NHLBruins