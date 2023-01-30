Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей. У него 811 очков
Брент Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей.
37-летний игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).
В текущем сезоне на его счету 34 (8+26) очка в 49 играх при полезности «+4». За карьеру – 811 (235+576) баллов.
Рекорд по играм среди защитников принадлежит Здено Харе (1680). Бернс – 20-й защитник в истории, достигший отметки 1300 матчей.
Среди действующих игроков – второй. Первым был Райан Сутер из «Далласа» (1331).
2 комментария