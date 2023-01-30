Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей. У него 811 очков

– 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей.

37-летний игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).

В текущем сезоне на его счету 34 (8+26) очка в 49 играх при полезности «+4». За карьеру – 811 (235+576) баллов.

Рекорд по играм среди защитников принадлежит (1680). Бернс – 20-й защитник в истории, достигший отметки 1300 матчей.

Среди действующих игроков – второй. Первым был из «Далласа» (1331).