Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей. У него 811 очков

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Брент Бернс – 20-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 1300 матчей. 

37-летний игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1). 

В текущем сезоне на его счету 34 (8+26) очка в 49 играх при полезности «+4». За карьеру – 811 (235+576) баллов. 

Рекорд по играм среди защитников принадлежит Здено Харе (1680). Бернс – 20-й защитник в истории, достигший отметки 1300 матчей.

Среди действующих игроков – второй. Первым был Райан Сутер из «Далласа» (1331). 

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2 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Самый адовый Крикун
Бёрнс в начале карьеры играл флангового нападающего и драфтовался как RW.
И в Сан-Хосе отрезок был. Может, когда-нибудь и раздробят.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Бёрнс в начале карьеры играл флангового нападающего и драфтовался как RW.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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