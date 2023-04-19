Тренер «Ак Барса» Бабенко о 2-м матче с ЦСКА: «Если они полезут на пятак, будем к этому готовы, не будем их туда пускать. Ничего не меняется»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед второй игрой финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

– Как настроение после победы в первом матче?

– Нормальное настроение, готовимся к сегодняшней игре. Понимаем, что будет интересный матч. Ничего нового по сравнению с первой игрой мы не ожидаем.

– У ЦСКА в первом матче не было Андрея Светлакова, сейчас на раскатке отсутствовал . Это облегчает вашу задачу?

– Нет. Понятно, что это достаточно серьезные игроки, но тем не менее это плей-офф. Здесь не всегда потери в составе или замены идут на плюс сопернику. Иногда это мобилизует команду и сплачивает. Мы не смотрим на это, отталкиваемся от своего состава и рисунка игры.

– Сергей Федоров после первой игры сказал, что ЦСКА не ожидал, что «Ак Барс» отдаст периметр и позволит контролировать шайбу, поэтому плохо сыграл на чужом пятаке. Готовы к тому, что армейцы усилят давление на Тимура Билялова?

– Я думаю, что он лукавил. Думаю, здесь и так накал серьезный. Трудно что-то добавить или убавить. Если они полезут на пятак, будем к этому готовы, не будем их туда пускать. Ничего не меняется.

– «Ак Барс» в первом матче выиграл много нейтральных шайб и борьбу у бортов. Команда готова поддерживать этот уровень интенсивности и жесткости на протяжении всего финала?

– Надеемся, что да. Думаю, все так и будет продолжаться. Мы говорили с вами об этом перед первой игрой. Все будет зависеть от маленьких деталей и нюансов, – сказал .