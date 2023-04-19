Тренер «Ак Барса» Бабенко о 2-м матче с ЦСКА: «Если они полезут на пятак, будем к этому готовы, не будем их туда пускать. Ничего не меняется»

Теги Ак Барс ЦСКА Юрий Бабенко КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Матч ТВ Хоккей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед второй игрой финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

– Как настроение после победы в первом матче?

– Нормальное настроение, готовимся к сегодняшней игре. Понимаем, что будет интересный матч. Ничего нового по сравнению с первой игрой мы не ожидаем.

– У ЦСКА в первом матче не было Андрея Светлакова, сейчас на раскатке отсутствовал Максим Мамин. Это облегчает вашу задачу?

– Нет. Понятно, что это достаточно серьезные игроки, но тем не менее это плей-офф. Здесь не всегда потери в составе или замены идут на плюс сопернику. Иногда это мобилизует команду и сплачивает. Мы не смотрим на это, отталкиваемся от своего состава и рисунка игры.

– Сергей Федоров после первой игры сказал, что ЦСКА не ожидал, что «Ак Барс» отдаст периметр и позволит контролировать шайбу, поэтому плохо сыграл на чужом пятаке. Готовы к тому, что армейцы усилят давление на Тимура Билялова?

– Я думаю, что он лукавил. Думаю, здесь и так накал серьезный. Трудно что-то добавить или убавить. Если они полезут на пятак, будем к этому готовы, не будем их туда пускать. Ничего не меняется.

– «Ак Барс» в первом матче выиграл много нейтральных шайб и борьбу у бортов. Команда готова поддерживать этот уровень интенсивности и жесткости на протяжении всего финала?

– Надеемся, что да. Думаю, все так и будет продолжаться. Мы говорили с вами об этом перед первой игрой. Все будет зависеть от маленьких деталей и нюансов, – сказал Бабенко.

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