Майоров про 22 игрока СКА в «России 25»: «У Ротенберга команда работает, он ее не распускал. Игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф»
Борис Майоров объяснил, почему в команде России до 25 лет есть игроки старше этого возраста.
– Почему наша команда в майском турне носит название «Россия 25», хотя в расширенном списке сборной есть более возрастные игроки? Прохоркину и Кадейкину – 29, Толчинскому – 28, Елесину и Ткачеву – по 27.
– Опытные игроки в расширенном списке действительно есть, но в основном это все-таки молодые ребята – в возрасте до 25 лет.
Поэтому и решили так назвать, чтобы подчеркнуть, что упор в этом варианте сборной России будет все-таки на молодежь, а не на оптимальный состав.
Главная цель этих матчей дать молодым игрокам почувствовать уровень сборной, ее атмосферу, получить полезный опыт.
Некоторые болельщики задаются вопросом – почему в сборной так много игроков СКА?
Но это объясняется тем, что у Романа Борисовича команда до сих пор работает, он ее не распускал, все игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф, – сказал двукратный олимпийский чемпион и председатель тренерского совета ФХР.
В состав команды «России 25», главным тренером был назначен Роман Ротенберг, приглашено 22 хоккеиста СКА. Всего в сборную вызвано 33 игрока.
В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.
Как быстро вы великие хоккеисты и специалисты рассмотрели в Романе тренера уровня Чернышова или Кулагина,Тихонова или Тарасоаа.,Бэбкока или Мюррея...
Кому нужна эта лесть???
Ротенберг максимум может быть ген.менеджером таких проектов, окружив себя действительно профессионалами.
Но как главный тренер ,при вашей поддержке,вызывает или смех,или раздрожение.
- Ну, вы же понимаете, любит хоккей, система работает...
Борис Майоров , великий хоккеист, как же самому не стыдно за свое великое имя, чтобы такое нести и дурости Ротенберга выгораживать???