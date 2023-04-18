Майоров про 22 игрока СКА в «России 25»: «У Ротенберга команда работает, он ее не распускал. Игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф»

Теги СКА Сборная России по хоккею Борис Майоров КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров объяснил, почему в команде России до 25 лет есть игроки старше этого возраста.

– Почему наша команда в майском турне носит название «Россия 25», хотя в расширенном списке сборной есть более возрастные игроки? Прохоркину и Кадейкину – 29, Толчинскому – 28, Елесину и Ткачеву – по 27.

– Опытные игроки в расширенном списке действительно есть, но в основном это все-таки молодые ребята – в возрасте до 25 лет.

Поэтому и решили так назвать, чтобы подчеркнуть, что упор в этом варианте сборной России будет все-таки на молодежь, а не на оптимальный состав.

Главная цель этих матчей дать молодым игрокам почувствовать уровень сборной, ее атмосферу, получить полезный опыт.

Некоторые болельщики задаются вопросом – почему в сборной так много игроков СКА?

Но это объясняется тем, что у Романа Борисовича команда до сих пор работает, он ее не распускал, все игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф, – сказал двукратный олимпийский чемпион и председатель тренерского совета ФХР.

В состав команды «России 25», главным тренером был назначен Роман Ротенберг, приглашено 22 хоккеиста СКА. Всего в сборную вызвано 33 игрока.

В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.

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34 комментария

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За наш футбол!
Борис Александрович что с вами со всеми происходит?
Как быстро вы великие хоккеисты и специалисты рассмотрели в Романе тренера уровня Чернышова или Кулагина,Тихонова или Тарасоаа.,Бэбкока или Мюррея...
Кому нужна эта лесть???
Ротенберг максимум может быть ген.менеджером таких проектов, окружив себя действительно профессионалами.
Но как главный тренер ,при вашей поддержке,вызывает или смех,или раздрожение.
+38
0
+38
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Mechel**
Майоров, что ты несёшь… какой уровень и с кем? Какая атмосфера? С кем опыт? Ссыкуны вы все
+25
0
+25
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Ми Ша
Как вечер,так сказка на ночь о Ротенберге
+23
0
+23
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KSA1985
"Скамейка" в Питере что надо... 22 игрока до 25 лет. <Это наверно те, кто не успел поиграть в этом сезоне>
+13
0
+13
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snipe
- Борис Александрович, а почему в составе команды "Россия 25" играет дочь Романа Ротенберга?
- Ну, вы же понимаете, любит хоккей, система работает...
+12
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+12
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jonnysilverhand01
Нужно ещё сделать такие сборные по футболу и баскетболу, волейболу, а главное, чтобы тренера у всех были с фамилией «Ротенберг»
+12
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+12
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Truker999
Не пойму зачем название придумали Россия 25? Всё рано же тупо ска с Ротенбергом игратьбудет. Туфта какая то.
+10
0
+10
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papadok
Перстни победителям выдавать будут? У Романа Борисыча место на пальцАх ещё осталось.
+9
0
+9
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Олег
Как же глубоко залез РОТЕНБЕРГ в жирнова хоккея . Всё страшнее и страшнее становится....
+9
-1
+8
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Forza Juve
Какой же цирк) Мне жаль тех кто это все смотрит)
+8
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serg215
Цирк с конями🤣
+7
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snipe
сборная СКА назвали бы сразу весь этот колхоз
+5
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Олег Кожарин
Ответ serg215
Цирк с конями🤣
С понями.
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Truker999
Ответ jonnysilverhand01
Нужно ещё сделать такие сборные по футболу и баскетболу, волейболу, а главное, чтобы тренера у всех были с фамилией «Ротенберг»
И игроки только из СКА! 😂😂😂
+5
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rngr
Борис, Борис...
+4
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Родион Горбачев
Борис, опомнитесь!
+4
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papadok
Ответ prus_3
в жарнува
В жорнова он залез.
+4
-1
+3
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Эдуард Тимашев
Ответ Ми Ша
Как вечер,так сказка на ночь о Ротенберге
С этим засыпаем и с этим просыпаемся)
+3
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BarS81
Игроки от плейофф не остыли )))))))
Борис Майоров , великий хоккеист, как же самому не стыдно за свое великое имя, чтобы такое нести и дурости Ротенберга выгораживать???
+3
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sheep_catcher
- Ребята, если серию с ЦСКА проиграете, то не будете остывать после сезона. И не только вы одни.
+1
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Олег
Ответ papadok
В жорнова он залез.
Если уж на то пошло то в Жёрнова...
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sheep_catcher
🤣🤣🤣🤣🤣
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papadok
Ответ Олег
Если уж на то пошло то в Жёрнова...
Кто такой Жёрнов?
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VM of Саша
Думал что лысого чабана никто не переплюнет,ан нет ,нашелся ещё хитроэопее
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Эдуард Тимашев
Ответ Stepan Bujukly
Кому нужна ваша сборная? Вы же видите, европейские команды вас игнорируют и это надолго, на десятилетие никак не меньше! Да хер бы с вами, так и наши под горячую руку попались, я из Минска.
Так беги в гейропу🌈
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