Майоров про 22 игрока СКА в «России 25»: «У Ротенберга команда работает, он ее не распускал. Игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф»

Борис Майоров объяснил, почему в команде России до 25 лет есть игроки старше этого возраста.

– Почему наша команда в майском турне носит название «Россия 25», хотя в расширенном списке сборной есть более возрастные игроки? Прохоркину и Кадейкину – 29, Толчинскому – 28, Елесину и Ткачеву – по 27.

– Опытные игроки в расширенном списке действительно есть, но в основном это все-таки молодые ребята – в возрасте до 25 лет.

Поэтому и решили так назвать, чтобы подчеркнуть, что упор в этом варианте сборной России будет все-таки на молодежь, а не на оптимальный состав.

Главная цель этих матчей дать молодым игрокам почувствовать уровень сборной, ее атмосферу, получить полезный опыт.

Некоторые болельщики задаются вопросом – почему в сборной так много игроков СКА?

Но это объясняется тем, что у Романа Борисовича команда до сих пор работает, он ее не распускал, все игроки на ходу, еще не остыли от плей-офф, – сказал двукратный олимпийский чемпион и председатель тренерского совета ФХР.

В состав команды «России 25», главным тренером был назначен , приглашено 22 хоккеиста . Всего в сборную вызвано 33 игрока.

В мае сборная «России 25» проведет серию матчей против команды Беларуси. В ряде игр также поучаствует сборная Казахстана.