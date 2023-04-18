Каменский о Ротенберге: «У него ребята растут, раскрывается молодежь, два раза играл в финале конференции. Возглавить команду может любой человек»

Теги СКА Сборная России по хоккею Валерий Каменский КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Валерий Каменский считает, что Роман Ротенберг раскрывает молодых игроков.

– СКА уступил в шести матчах ЦСКА в борьбе за выход в финал. Как относитесь к Роману Ротенбергу, который без опыта возглавляет клуб, а теперь стал главным тренером сборной «России 25»?

– Его тренерский путь только начинается, еще развивается. Он два раза играл в финале конференции, ребята у него растут.

Тренера нужно судить по его результату и сроку. У него есть желание и возможности выиграть. У него раскрывается молодежь. Команда в шаге от финала КХЛ.

– Вы нормально относитесь к тому, что большой клуб КХЛ возглавляет человек без игрового и тренерского опыта?

– Я сужу только по результатам, а возглавить команду может любой человек, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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23 комментария

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oberkorn
Валера, ну ты же никогда ополизом не был. Что произошло? Кого воспитала система ска? Они всю молодёжь по беспределу забирают из провинции. В итоге и мичкова добьют.
+27
-1
+26
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Черный Татарин
Такое ощущение, что Ротенберг всем раздал бабки 🤑 за похвалу. Очередь прям выстроилась кто лучше 😛
+19
0
+19
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Unnamed80
Осталось начать прилюдно, а не только на словах, целовать клоаку ротенбергу
+14
0
+14
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Ярик01
сынок Ротенберга и Фетисов, помимо этих существ нет новостей хоккея.
+13
0
+13
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Олег
Ответ Lanc
Если Ротенберг такой талантливый, то почему его не зовут в НХЛ?
Санкции ввели на него,так бы давно тренировал БОСТОН 🤣.....
+10
0
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Melnikov1968
Валерий, Вам должно быть стыдно за такую наглую ложь и откровенное подхалимство. Но судя по всему такое чувство Вам не знакомо. Позорьтесь дальше.
+6
0
+6
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Lampo
Ну когда такие наши любимые в прошлом игроки и тренеры вот так дружно начинают вылизывать откровенной бездарности, испытываю испанский стыд.
+6
0
+6
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Maximich
А со стороны смотриться, как богатому ребенку родители купили игру и он в ее играет, только не на компьютере, а в живую. Видели французкий фильм Кукла? Очень похоже. Деньги решают всё. Заберите у его семью и он превратится в обычного менеджера, который любит хоккей. Многие люди не доходят до такого уровня, потому что надо пройти много преград, как тренеру и человеку, чтобы утвердить себя.
+4
0
+4
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Евгений Солонинкин
я понимаю, что эта новость не о Ротенберге, но напишите о том что в Первенстве ВХЛ определился обладатель Кубка Федерации - ЦСК ВВС (Самара)
+4
0
+4
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mitos
Сколько он молодежи скинул в Спартак? Набрал новой.Это называется рост ?
+4
-1
+3
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jonnysilverhand01
Как же глубоко … там ротенбергу садовник что ли нужен в его поместье или что ?
+3
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Curry30
позор
+3
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vatto
поражает люди жившие при совке и видевшие все изнутри ....легенды нашего хоккея...так себя вести...все общее помешательство....позорище...
+2
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vvl
Мальчик всех купил
+2
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Lanc
Если Ротенберг такой талантливый, то почему его не зовут в НХЛ?
+2
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Кеша
Сразу после слов Каменского вспомнилась цитата из фильма « Максим Перепелица» :»Спасибо тебе за сына такого , Кондрат» и в засос ! Хорошо хоть Хомутов с Быковым не подхалимы .
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zach
Молодежь растёт? По-моему деградируют, слишком их уж много в "системе" Ска , им нужно вторую команду в КХЛ, а чё удобно ротенбергу будет одна вылетела в плэй-офф на другую сел и поехал, тем боле перекрестный как нибудь да проскочит мимо ЦСКА))
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Why always me?!
Если бы Ротенберг с Северсталью или Витязем в финал западной конференции выходил, то одно дело. А тут взял клуб с резиновым бюджетом, который ещё недавно Кубок Гагарина выигрывал. Человек пришёл на всё готовое, а им восхищаются.
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заводчанин
Че происходит со всеми этими комментаторами!?
Рома собрал лучших молодых игроков со всей лиги и это называется , что он их раскрыл!
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Сергей Омиго
Ну зачем вы так?ведь творится безпредел.в ска три состава одних вратарей10,хк Сочи разгромлен и все кроме,Глотова,не известно где,некоторых даже в раздевалку не пускают,денег дали,ошейник одели и все,а ему все оды пишут.
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leon74
Ну ты и сказал!Ведь Ромка никудышный тренер.
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Евгений Сидельников
Два раза в финале конфы - пздц показатель, они там уже десять лет играют между собой. У меня подгорело конкретно, вот же ж...полиз
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F242
М-да...
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