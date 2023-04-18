Каменский о Ротенберге: «У него ребята растут, раскрывается молодежь, два раза играл в финале конференции. Возглавить команду может любой человек»

Валерий Каменский считает, что Роман Ротенберг раскрывает молодых игроков.

– СКА уступил в шести матчах ЦСКА в борьбе за выход в финал. Как относитесь к , который без опыта возглавляет клуб, а теперь стал главным тренером сборной «России 25»?

– Его тренерский путь только начинается, еще развивается. Он два раза играл в финале конференции, ребята у него растут.

Тренера нужно судить по его результату и сроку. У него есть желание и возможности выиграть. У него раскрывается молодежь. Команда в шаге от финала КХЛ.

– Вы нормально относитесь к тому, что большой клуб возглавляет человек без игрового и тренерского опыта?

– Я сужу только по результатам, а возглавить команду может любой человек, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов