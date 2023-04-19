Толванен забросил первую шайбу «Сиэтла» в плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Эели Толванен Хоккей

Эели Толванен забросил первую шайбу «Сиэтла» в плей-офф НХЛ.

Форвард отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:1, 1-0). 

23-летний финн открыл счет на 4-й минуте первого периода. 

«Кракен» вступил в лигу в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. Толванен стал игроком «Сиэтла» по ходу сезона, клуб забрал его с драфта отказов «Нэшвилла».

В 48 играх за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 27 (16+11) очков. 

6 комментариев

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Максим Мартынович
Хайнс и Пойл, что с лицом?
+7
0
+7
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curdboy
Колорадо думали, что на слабенькую команду вышли, а не тут-то было)
+4
-1
+3
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raspisanie77
Мышвилль конечно ошиблись, не найдя за столько лет ему применения и тупо отдав на уэйвер.
+2
0
+2
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LOsP06GH
Ответ raspisanie77
Мышвилль конечно ошиблись, не найдя за столько лет ему применения и тупо отдав на уэйвер.
Обратный пример: Только ленивый не советовал Галлану избавиться от молодежи, когда тот пришёл в Рейнджерс!
+2
0
+2
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raspisanie77
Ответ LOsP06GH
Обратный пример: Только ленивый не советовал Галлану избавиться от молодежи, когда тот пришёл в Рейнджерс!
Они и избавились - остались трое только, а бастов первораундников остальных скинули
+1
0
+1
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LOsP06GH
Ответ raspisanie77
Они и избавились - остались трое только, а бастов первораундников остальных скинули
Я и имел ввиду Хытил, Какко, Лафренье.
0
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0
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