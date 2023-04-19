Эели Толванен забросил первую шайбу «Сиэтла» в плей-офф НХЛ.

Форвард отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:1, 1-0).

23-летний финн открыл счет на 4-й минуте первого периода.

«Кракен» вступил в лигу в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. стал игроком « » по ходу сезона, клуб забрал его с драфта отказов «Нэшвилла».

В 48 играх за новую команду в регулярном чемпионате он набрал 27 (16+11) очков.