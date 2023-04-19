Толванен забросил первую шайбу «Сиэтла» в плей-офф НХЛ
Эели Толванен забросил первую шайбу «Сиэтла» в плей-офф НХЛ.
Форвард отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:1, 1-0).
23-летний финн открыл счет на 4-й минуте первого периода.
«Кракен» вступил в лигу в 2021 году, а в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. Толванен стал игроком «Сиэтла» по ходу сезона, клуб забрал его с драфта отказов «Нэшвилла».
В 48 играх за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 27 (16+11) очков.
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