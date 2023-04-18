Мичков – 2-й в финальном рейтинге драфта среди игроков из Европы, Бут – 9-й, Гуляев – 10-й

Матвей Мичков занял второе место в рейтинге драфта НХЛ среди европейских игроков.

Центральное скаутское бюро опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, в который включены только европейские хоккеисты.

В первую десятку вошли три российских игрока. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.

1. н («Эребру», Швеция);

2. н ( , «Сочи», );

3. н Далибор Дворски (АИК, Швеция);

4. н Эдуард Шале («Комета», Чехия);

5. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария);

6. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция);

7. з Аксель Сандин-Пелликка «Шеллефтео», Швеция) ;

8. н Ленни Хамеэнахо («Эссят», Финляндия);

9. н (« », КХЛ);

10. з Михаил Гуляев (« », КХЛ).