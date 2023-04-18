Мичков – 2-й в финальном рейтинге драфта среди игроков из Европы, Бут – 9-й, Гуляев – 10-й
Матвей Мичков занял второе место в рейтинге драфта НХЛ среди европейских игроков.
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, в который включены только европейские хоккеисты.
В первую десятку вошли три российских игрока. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.
1. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
2. н Матвей Мичков (СКА, «Сочи», КХЛ);
3. н Далибор Дворски (АИК, Швеция);
4. н Эдуард Шале («Комета», Чехия);
5. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария);
6. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция);
7. з Аксель Сандин-Пелликка «Шеллефтео», Швеция) ;
8. н Ленни Хамеэнахо («Эссят», Финляндия);
9. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ);
10. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).
- Чем лучше?
- Чем другие...(с)