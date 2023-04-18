Мичков – 2-й в финальном рейтинге драфта среди игроков из Европы, Бут – 9-й, Гуляев – 10-й

Теги Авангард Локомотив СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Далибор Дворски Дэвид Райнбахер Ленни Хамеэнахо Эдуард Шале Лео Карлссон Отто Штенберг Даниил Бут Аксель Сандин Пелликка Хоккей

Матвей Мичков занял второе место в рейтинге драфта НХЛ среди европейских игроков.

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг драфта-2023, в который включены только европейские хоккеисты.

В первую десятку вошли три российских игрока. Первым в рейтинге стал швед Лео Карлссон.

1. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

2. н Матвей Мичков (СКА, «Сочи», КХЛ);

3. н Далибор Дворски (АИК, Швеция);

4. н Эдуард Шале («Комета», Чехия);

5. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария);

6. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция);

7. з Аксель Сандин-Пелликка «Шеллефтео», Швеция) ;

8. н Ленни Хамеэнахо («Эссят», Финляндия);

9. н Даниил БутЛокомотив», КХЛ);

10. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).

14 комментариев

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timber dolphin
Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, а что за фрукт Лео Карлссон? что он выше главного соперника Берарда?
Сын Лео Комарова и Эрика Карлссона
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Дима Миронов
да,Лео Карлсон в плей-офф в Швеции очень хорошо сыграл,но на ЧМ не возьмут наверное, Бедарда с Фантилини увидим думаю
+4
-1
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Bulat89
Ответ vital_23
А в общем рейтинге среди всех в тридцатку попадет, Мичков?!
В 5 обязан.
+2
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ vital_23
А в общем рейтинге среди всех в тридцатку попадет, Мичков?!
Конечно, даже в топ 5 будет
+2
0
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Владислав Свидзинский
Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, а что за фрукт Лео Карлссон? что он выше главного соперника Берарда?
Владимири, это европейский рейтинг
+4
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Владимири Йолкиннен
Ответ Владислав Свидзинский
Владимири, это европейский рейтинг
я под главным соперником Берарда Минковского имел ввиду.... вот и интересно, что за Карлссон такой
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Александр Богомолов
Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, а что за фрукт Лео Карлссон? что он выше главного соперника Берарда?
Ну по результатам последних 2ух лет, у бедарда нет конкурентов. Мичкову бы в 5ку попасть. Второй почти точно Фантили будет
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vital_23
А в общем рейтинге среди всех в тридцатку попадет, Мичков?!
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Alex_msk
Мичков так давно на слуху, что я даже и забыл об отсутствии у него драфта
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Данил Колпиков
Ответ Владислав Свидзинский
Владимири, это европейский рейтинг
Ну так и сравнивают с Мичковым…
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Joe Biden
Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, а что за фрукт Лео Карлссон? что он выше главного соперника Берарда?
- Хопер инвест лучше чем другие!
- Чем лучше?
- Чем другие...(с)
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zach
Ответ Владимири Йолкиннен
Ребят, а что за фрукт Лео Карлссон? что он выше главного соперника Берарда?
Ну Лео он более универсальный и на краю и в центре играет, погаборитнее Мичкова, да и Матвей только в прошлые годы рассматривался как основной соперник не Берарда а Бедарда, в этом году фантили, и то это так типо интригу создать))
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