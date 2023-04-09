В среду, 19 апреля, сыграют Ак Барс и ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ак Барс – ЦСКА

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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