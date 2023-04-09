Где смотреть Ак Барс – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 19 апреля
В среду, 19 апреля, сыграют Ак Барс и ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина 2022/2023.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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