Зарипов о возобновлении карьеры: «Шансы всегда есть. Даже Алла Пугачева несколько раз возвращалась на сцену»

Теги Ак Барс светская хроника Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ музыка Хоккей

Данис Зарипов сказал, что может возобновить карьеру – по примеру Аллы Пугачевой.

42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс». 

– Что может быть ключевым в финале Кубка Гагарина?

– Мое видение – нас ждут абсолютно равные игры. Примерно похожие ошибки будут приводить к победам той или иной команды. 

– Может ли решающую роль сыграть «фактор Билялетдинова»?

– Безусловно. Он – главное лицо «Ак Барса» и может привести команду к положительному результату. Знаю, как ребята прислушиваются к Билялетдинову, выполняют его задания. Думаю, что все будет нормально. Если только парни не станут делать какие‑то нелепые ошибки.

– Есть ли шанс, что Данис Зарипов вернется в большой хоккей, если ему поступит интересное предложение от одного из клубов КХЛ?

– Шансы всегда есть. Даже Алла Пугачева несколько раз возвращалась на сцену, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ну Пугачиха может петь под фанеру, а как ты будешь под фанеру играть?)
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
А вроде ж не пьет…
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Про пугачеву вобще не в тему.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
feanor.84
Главное не закончить как пугачева
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Знатный стахановец
Данис совершенно напрасно сравнил себя, Великого Спортсмена, Хоккеиста с большой буквы, Гордость России и Татарстана с этой старой жопой. Старуха ему в подмётки не годится! 😄
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
matolckachev
Данис, Пугачева плохо закончила в итоге, не бери ее за пример))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Хаскерс
А вроде ж не пьет…
Слыхал, что нормально так заливает
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сидни Кросби 2
Ответ АРХАТ
Ну Пугачиха может петь под фанеру, а как ты будешь под фанеру играть?)
В Ладе будет играть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Вот Заря и сравнил. 🤣 Пугачёва ахахаха 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick
Так то на сцену. А на лёд она ни разу не возвращалась!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ясен Хююге
Не, дядь, хорош, не нужно обманывать хоккей, он уже и так настрадался за последние несколько дней от величайшего из тренеров сборной +-25
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
srs
Кузя сменил агента, купил Трактор, пригласил тренеров и менеджеров, вспомнил, что хотел сыграть с Зарей в команде...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентина Николаевна
даже Алла Пугачева несколько раз возвращалась в Россию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
В следующий выход на площадку будет носить прозвище "Пугачева"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий