Зарипов о возобновлении карьеры: «Шансы всегда есть. Даже Алла Пугачева несколько раз возвращалась на сцену»

Данис Зарипов сказал, что может возобновить карьеру – по примеру Аллы Пугачевой.

42-летний форвард ранее объявил о завершении карьеры. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс».

– Что может быть ключевым в финале Кубка Гагарина?

– Мое видение – нас ждут абсолютно равные игры. Примерно похожие ошибки будут приводить к победам той или иной команды.

– Может ли решающую роль сыграть «фактор Билялетдинова»?

– Безусловно. Он – главное лицо «Ак Барса» и может привести команду к положительному результату. Знаю, как ребята прислушиваются к Билялетдинову, выполняют его задания. Думаю, что все будет нормально. Если только парни не станут делать какие‑то нелепые ошибки.

– Есть ли шанс, что Данис Зарипов вернется в большой хоккей, если ему поступит интересное предложение от одного из клубов КХЛ?

– Шансы всегда есть. Даже Алла Пугачева несколько раз возвращалась на сцену, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.