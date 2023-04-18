Маршанд – 2-й игрок в истории «Бостона» с 50+ шайбами в плей-офф. Среди действующих игроков НХЛ – 8-й, лидирует Овечкин (72)

Брэд Маршанд – 8-й действующий игрок с 50+ шайбами в плей-офф НХЛ.

Форвард « » стал автором победной шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (3:1, 1-0).

34-летний форвард за карьеру набрал 119 (50+69) очков в 140 матчах в плей-офф.

Среди действующих игроков больше шайб забросили («Вашингтон», 72 в 147 играх), («Питтсбург», 71 в 180), («Питтсбург», 67 в 177), Джо Павелски («Даллас», 64 в 169), Патрик Кэйн («Рейнджерс», 52 в 136), («Тампа», 52 в 136), Кори Перри («Тампа», 51 в 190).

В истории «Бостона» Маршанд стал 2-м игроком с таким достижением. Первым был Кэм Нили (55 в 86). Патрис Бержерон идет на 3-м месте (49 в 167).