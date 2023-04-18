Маршанд – 2-й игрок в истории «Бостона» с 50+ шайбами в плей-офф. Среди действующих игроков НХЛ – 8-й, лидирует Овечкин (72)

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Брэд Маршанд – 8-й действующий игрок с 50+ шайбами в плей-офф НХЛ.

Форвард «Бостона» стал автором победной шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (3:1, 1-0).

34-летний форвард за карьеру набрал 119 (50+69) очков в 140 матчах в плей-офф.

Среди действующих игроков больше шайб забросили Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 147 играх), Сидни Кросби («Питтсбург», 71 в 180), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Джо Павелски («Даллас», 64 в 169), Патрик Кэйн («Рейнджерс», 52 в 136), Никита Кучеров («Тампа», 52 в 136), Кори Перри («Тампа», 51 в 190).

В истории «Бостона» Маршанд стал 2-м игроком с таким достижением. Первым был Кэм Нили (55 в 86). Патрис Бержерон идет на 3-м месте (49 в 167).

9 комментариев

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Misson
Каждый тренер хотел бы себе в команду такого игрока, как Маршан. Неуступчивый, по спортивному злой, настырный, который всегда лезет в самое пекло, навязывает борьбу, выцарапывает шайбу, при этом обладает еще и классом, чтобы завершить момент. В этом плей-офф Маршан прилично улучшит свою статистику.
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Антон Якимцев
Ответ Misson
Каждый тренер хотел бы себе в команду такого игрока, как Маршан. Неуступчивый, по спортивному злой, настырный, который всегда лезет в самое пекло, навязывает борьбу, выцарапывает шайбу, при этом обладает еще и классом, чтобы завершить момент. В этом плей-офф Маршан прилично улучшит свою статистику.
Факт - лучше иметь в составе такого как Маршанд, чем играть против него.
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Антон Якимцев
Гол имени Лайона конечно, Маршанд даже особо и не старался.
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killerextra
ждем новую серию от Никиты!!!
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k.vlad
Я всё время топил за Бреда!!! ну только слепой не видит, что это один из самых гениальных игроков НХЛ)), ну его приколы с поцелуями)))))) ну он явно не пи====рас)
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Vankouver
Неожиданно. Казалось, что у Фила Эспозито было больше 50 голов за Бостон.
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k.vlad
а чё меня никто не минусует? а ответить нечего
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Misson
Ответ Антон Якимцев
Факт - лучше иметь в составе такого как Маршанд, чем играть против него.
Ну да, никто не хочет, чтобы Маршан назвал его детей уродами, засадил клюшкой между ног, лизнул или поцеловал.)
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