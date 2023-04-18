Сергеев о поражении 1:4: «Ак Барс» ничем не удивил. ЦСКА достаточно владел шайбой – были недостатки в реализации»

Артем Сергеев дал комментарий после поражения от «Ак Барса» со счетом 1:4.

«Из рук ничего у нас не валилось. Не получилось забить свои моменты. Они забили вовремя.

Поэтому игра перевернулась в другую сторону. Казань ничем не удивила. Недостатки в плане реализации у нас были.

Усталости нет. Семиматчевые серии были почти месяц назад. Не могу сказать, что мы проиграли много стыков. Мы достаточно владели шайбой, но ушли только с одним голом.

Какой игрок больше всего проблем доставил? Они все ровно сыграли. Не такого, что кто‑то один поехал… Никто не провоцировал. Игра спокойно протекала.

здорово сыграл. Никаких вопросов нет.

Но мы недостаточно закрывали его сегодня. В него много прилетало. Он провел классный матч», – сказал защитник .