Сергеев о поражении 1:4: «Ак Барс» ничем не удивил. ЦСКА достаточно владел шайбой – были недостатки в реализации»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Артем Сергеев Тимур Билялов Матч ТВ Хоккей

Артем Сергеев дал комментарий после поражения от «Ак Барса» со счетом 1:4.

«Из рук ничего у нас не валилось. Не получилось забить свои моменты. Они забили вовремя.

Поэтому игра перевернулась в другую сторону. Казань ничем не удивила. Недостатки в плане реализации у нас были.

Усталости нет. Семиматчевые серии были почти месяц назад. Не могу сказать, что мы проиграли много стыков. Мы достаточно владели шайбой, но ушли только с одним голом.

Какой игрок больше всего проблем доставил? Они все ровно сыграли. Не такого, что кто‑то один поехал… Никто не провоцировал. Игра спокойно протекала.

Тимур Билялов здорово сыграл. Никаких вопросов нет.

Но мы недостаточно закрывали его сегодня. В него много прилетало. Он провел классный матч», – сказал защитник ЦСКА.

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21 комментарий

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po-spravedlivosti
Пресс-аташе ЦСКА игрокам: "Все говорим, что Ак Барс ничем не удивил"
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Старый конформист
Казань ничем не удивила, кроме счета на табло...
+9
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Кеша
Ответ *BG*
Что у вас одна памятка для всех что-ли? Хорош трепаться, начинайте играть правильно уже. Без глупых удалений и привозов, хотя бы. Просыпаемся, концентрируемся на игре и вперед. Это финал КГ. Нет времени на раскачку.
Поддерживаю . Я тоже терпеть не могу во время серии такие разговоры . Все разборы будут потом . Сегодня при всей несобранности ЦСКА , матч выглядел гораздо горячее , чем со ска . Там со стороны ска была тупая беготня , которая в атаке рассыпалась , как карточный домик . А ЦСКА очень уверенно играл . Особенно набрали ход в двух последних играх . Сегодня пересматривал с большим удовольствием.
+5
-1
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*BG*
Что у вас одна памятка для всех что-ли? Хорош трепаться, начинайте играть правильно уже. Без глупых удалений и привозов, хотя бы. Просыпаемся, концентрируемся на игре и вперед. Это финал КГ. Нет времени на раскачку.
+3
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oldgordon
Хватит уже повторять мантру Ротенберга, что наша команда играла лучше, в более красивый хоккей, соперник ничем не удивил. Самое красивое в игре, это счет на табло. По логике Сергеева, результат игры его так же ничем не удивил.
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*BG*
Ответ Кеша
Да согласен . Традиционный хоккей от Билялетдинова от печки . Строго в обороне . Надо сказать , что гол Ак барса в меньшинстве вынуждал ЦСКА идти вперед . Хотя у Ак барса были очень мощные позиционные атаки . Ну а гол в большинстве они разыграли , как по нотам. Это была решающая шайба .
У Ак Барса хорошая команда. Есть мастеровитые и опытные игроки. Есть заслуженный тренер. С этой командой нужно играть правильно. Сегодня не день ЦСКА был. Иногда хорошие подзатыльники спускают с небес на землю и заставляют собраться. Парни должны настроиться правильно на следующие игры.
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*BG*
Ответ Кеша
Поддерживаю . Я тоже терпеть не могу во время серии такие разговоры . Все разборы будут потом . Сегодня при всей несобранности ЦСКА , матч выглядел гораздо горячее , чем со ска . Там со стороны ска была тупая беготня , которая в атаке рассыпалась , как карточный домик . А ЦСКА очень уверенно играл . Особенно набрали ход в двух последних играх . Сегодня пересматривал с большим удовольствием.
Нахрапом взять не получилось. Надеюсь, включат мозги и подберут верные ключики. Есть над чем подумать тренерам. Да и игрокам тоже.
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Александр Екимов
Ничего сверхъестественного в игре армейцев я не увидел, кроме плохой реализации своих моментов, да совсем детских провалов в обороне. Пора уже выкладываться во всех матчах, уже финал Кубка. Времени на раскачку нет...
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Vagner01
Ответ *BG*
У Ак Барса хорошая команда. Есть мастеровитые и опытные игроки. Есть заслуженный тренер. С этой командой нужно играть правильно. Сегодня не день ЦСКА был. Иногда хорошие подзатыльники спускают с небес на землю и заставляют собраться. Парни должны настроиться правильно на следующие игры.
К сожалению игру не смотрел ходил на баскет! И там слили! Счет хоккея удивил неужели так плохо играли? Нужно по любому вторую игру брать ехать домой имея 2-0 в серии в их пользу чревато!
+1
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Кеша
Ответ *BG*
Нахрапом взять не получилось. Надеюсь, включат мозги и подберут верные ключики. Есть над чем подумать тренерам. Да и игрокам тоже.
Да согласен . Традиционный хоккей от Билялетдинова от печки . Строго в обороне . Надо сказать , что гол Ак барса в меньшинстве вынуждал ЦСКА идти вперед . Хотя у Ак барса были очень мощные позиционные атаки . Ну а гол в большинстве они разыграли , как по нотам. Это была решающая шайба .
+2
-2
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Finski
«Каждая команда считает себя выше других команд. Это порождает соперничество, агрессию и вражду. Люди должны понять, что выше татар не перепрыгнуть.»
+3
-3
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Илья Муромцев
Ответ *BG*
У Ак Барса хорошая команда. Есть мастеровитые и опытные игроки. Есть заслуженный тренер. С этой командой нужно играть правильно. Сегодня не день ЦСКА был. Иногда хорошие подзатыльники спускают с небес на землю и заставляют собраться. Парни должны настроиться правильно на следующие игры.
Лучше не надо! Пусть расслабяться и получают удовольствие...)
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*BG*
Ответ Илья Муромцев
Лучше не надо! Пусть расслабяться и получают удовольствие...)
Надо, Федя, надо (с).
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Илья Муромцев
Ответ *BG*
Надо, Федя, надо (с).
🤣👍
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*BG*
Ответ Vagner01
К сожалению игру не смотрел ходил на баскет! И там слили! Счет хоккея удивил неужели так плохо играли? Нужно по любому вторую игру брать ехать домой имея 2-0 в серии в их пользу чревато!
Да там нас обули по нашей же системе. Хорошая реализация была у Ак Барса. Первый период ЦСКА играл заметно лучше. Второй - лучше играл Ак Барс. Третий период - приблизительно равный. Но Ак Барс одну в контратаке положил, и кураж поймали. Ну и еще затем одну нам забросили. Как получили четвертую шайбу - засушили весла, чтобы зря силы не тратить. Первую шайбу, при игре в большинстве, Грига привез. Отдал передачу на выход игрока Ак Барса один в ноль. Затем Грига исправился, шайбу забросил. В начале второго периода нас за удаление наказали. Галиев шайбу забросил.
В целом, не сказать, что игру провалили и выглядели плохо, но не забивали сами и пропускали в свои ворота. С созданными моментами, правда, у нас туговато было. Ак Барс поострее играл. Рейдеборн, тоже, не особо выручал.
В баскете, в концовке обделались, конечно. Как-то тяжело команда играет уже вторую игру.
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Vagner01
Ответ *BG*
Да там нас обули по нашей же системе. Хорошая реализация была у Ак Барса. Первый период ЦСКА играл заметно лучше. Второй - лучше играл Ак Барс. Третий период - приблизительно равный. Но Ак Барс одну в контратаке положил, и кураж поймали. Ну и еще затем одну нам забросили. Как получили четвертую шайбу - засушили весла, чтобы зря силы не тратить. Первую шайбу, при игре в большинстве, Грига привез. Отдал передачу на выход игрока Ак Барса один в ноль. Затем Грига исправился, шайбу забросил. В начале второго периода нас за удаление наказали. Галиев шайбу забросил. В целом, не сказать, что игру провалили и выглядели плохо, но не забивали сами и пропускали в свои ворота. С созданными моментами, правда, у нас туговато было. Ак Барс поострее играл. Рейдеборн, тоже, не особо выручал. В баскете, в концовке обделались, конечно. Как-то тяжело команда играет уже вторую игру.
Да уж какой-то черный день вчера был! Думал где то победу возьмём но увы! А в баскете за 5 сек до конца могли вырвать победу но Швед и Ливио запороли ввод из аута! Мы почти рядом сидели обматерились все!
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sheep_catcher
Ответ po-spravedlivosti
Пресс-аташе ЦСКА игрокам: "Все говорим, что Ак Барс ничем не удивил"
🤣🤣🤣🤣🤣
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Finski
Ответ *BG*
А здесь что команды соревнуются в прыжках в высоту? ЦСКА и не нужно прыгать выше, достаточно забрасывать на одну шайбу больше в следующих играх. Посмотрим, что и как дальше получится. "Каждая нация считает себя выше других наций. Это порождает патриотизм и ... войны" (Дейл Карнеги). Насчет татар там ни слова нет. Но в интернете гуляет переделанная фраза с добавлением последнего предложения. Причем есть варианты с "не перепрыгнуть": выше татар, выше украинцев, выше киргизов, выше чувашей, выше белорусов, выше казахов. И будто бы сказаны они известными татарскими (Муса Джалиль), киргизскими (Чингиз Айтматов), чувашскими (Сеспель Мишши) поэтами и писателями. В варианте для казахов, почему-то тоже указан Муса Джалиль. Ну а в варианте для белорусов - Лукашенко. Все это делается для убеждения людей в исключительности какой-либо нации, и для обострения национальной вражды. Все это от лукавого.
Тррррр, бахбай, не гони лошадей
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