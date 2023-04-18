Валерий Каменский: «Уровень плей-офф КХЛ не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись»

Теги НХЛ Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский считает, что лучшие команды КХЛ могли бы играть НХЛ.

– Нужно ли сейчас удерживать российских хоккеистов от отъезда в НХЛ?

– На мой взгляд, в НХЛ нужно ехать только на односторонний контракт.

В тренировочные лагеря на какое-то время – пожалуйста, а ехать играть должны туда лидерами.

– Мы можем сейчас объективно оценивать уровень нашего хоккея без международных матчей?

– Мы всегда были вверху, там и остаемся. 

Уровень плей-офф [КХЛ] ничем не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись, – заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

В финале Кубка Гагарина встречаются «Ак Барс» и ЦСКА. В полуфинальных сериях также участвовали «Авангард» и СКА.

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Согласен. Достаточно состав коней глянуть: легенда Питтсбурга и Аризоны Плотников(0 голов за 45 матчей), легенда Нэшвилла и Колорадо Каменев(3 гола за 67 матчей), легенда Колорадо и Баффало Григоренко(26 голов за 250 матчей), легенда Эдмонтона Слепышев(10 голов за 102 матча) и легенда Флориды Мамин(74 матча 10 голов.) Валера, на кого твои бредни рассчитаны? И это я еще Акбарсовских легенд Вегаса, Вашингтона и Торонто не вспоминал.
+116
-5
+111
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
memphis
Ответ BMVSPB
Он там был - имеет представление о чем говорит, в отличие от…
Это самая большая глупость, которой можно оправдывать вранье таких людей как Каменский. Он банальный приспособленец. Будет лизать то место, которое ему платит. В отличие от простых людей, которые просто смотрят хоккей здесь и там.
Да и не следит Кама за НХЛ уже давно, достаточно почитать его поверхностные комменты.
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sociologvladimir
Ответ Роман Замалетдинов
Че же ты Радулова не вспомнил
71 матч, 22 очка, 4 гола, -20 полезность. Последний сезон. И непопадание в состав в матчах плей-офф. Думаю Радулов главный показатель разницы в КХЛ и НХЛ
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ротенберг же сказал , что его команда одна из сильнейших - на одном уровне с НХЛ , а может даже сильнее . Надо поддерживать заданный тренд. Имею огромное желание , чтобы Ротенберг сыграл с 32 командой НХЛ и посмотреть на его лицо во время матча .
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Ответ ОттоДракула
Согласен. Достаточно состав коней глянуть: легенда Питтсбурга и Аризоны Плотников(0 голов за 45 матчей), легенда Нэшвилла и Колорадо Каменев(3 гола за 67 матчей), легенда Колорадо и Баффало Григоренко(26 голов за 250 матчей), легенда Эдмонтона Слепышев(10 голов за 102 матча) и легенда Флориды Мамин(74 матча 10 голов.) Валера, на кого твои бредни рассчитаны? И это я еще Акбарсовских легенд Вегаса, Вашингтона и Торонто не вспоминал.
Вот все, кого Вы перечислили…Дык они это самое… Просто не захотели вражескую публику в энтих Америках веселить. 🤣🤣🤣
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Носков
Ответ Кеша
Ротенберг же сказал , что его команда одна из сильнейших - на одном уровне с НХЛ , а может даже сильнее . Надо поддерживать заданный тренд. Имею огромное желание , чтобы Ротенберг сыграл с 32 командой НХЛ и посмотреть на его лицо во время матча .
И утки, и койоты сделают со Ска всё, что захотят. Без смазки.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Ха ха ха
Из категории « зачем нам олимпиада, мы свою сделаем» 🤡
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
Каменский:
«Уверен, что Роман Ротенберг хоть завтра может возглавить одну из топовых команд НХЛ… Он уже в самой КХЛ СКА дважды до финала конференции привел. В НХЛ сразу кубок возьмет. Я знаю, у него есть оттуда предложения, но Роман Борисович - патриот и остается на Родине в такой непростой момент»
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZaRuSSia
Напоминает время становления кхл,когда пальцы гнули,что не хуже,а может даже лучше))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
камена игрок и камена функционер это разные люди.
сейчас будучи личным тренером солнцеликого, он будет нести любую псевдопатриотическую чушь.. мы диванные оналитеги, даже близко не знаем какая пропасть между НХЛ и кхл, камена эта знает , игравший там... он просто врёт... нагло врёт.
Радулов один из лучших игроков КХЛ, нафик не нужен в НХЛ, максимум в 3 ее звено Аризоны условной бы его щас взяли...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RoyJones
Достаточно посмотреть сегодняшний матч Даллас и Миннисота что бы понять что это 2 разные планеты)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парвус
Поплыл валерон окончательно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Без купленных судей ваши хвалёные нефтегазовые помойки в НХЛ в одну калитку бы любой аутсайдер типа Аризоны или Баффало бы выносил, потому что наши так называемые "звезды" привыкли только в тепличных условиях играть, яркое тому подтверждение - Гусев и Шипачев. В НХЛ бы вас быстро на место поставили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Клоунизм
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mihany12
Ответ Кеша
Ротенберг же сказал , что его команда одна из сильнейших - на одном уровне с НХЛ , а может даже сильнее . Надо поддерживать заданный тренд. Имею огромное желание , чтобы Ротенберг сыграл с 32 командой НХЛ и посмотреть на его лицо во время матча .
Достаточно в первом раунде с Адмиралом…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxoc
Валера ну о чём ты? Конечно не затерялись бы. В нижней части таблицы. Ну объективно, ну куда? Там лучшие хоккеисты со всего мира. Здесь Радулов уже буксовавший в НХЛ в лидерах. Ясно что уступаем
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akrets
Это цитаты из текста выступления Валерия перед в.путиным?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ ОттоДракула
Согласен. Достаточно состав коней глянуть: легенда Питтсбурга и Аризоны Плотников(0 голов за 45 матчей), легенда Нэшвилла и Колорадо Каменев(3 гола за 67 матчей), легенда Колорадо и Баффало Григоренко(26 голов за 250 матчей), легенда Эдмонтона Слепышев(10 голов за 102 матча) и легенда Флориды Мамин(74 матча 10 голов.) Валера, на кого твои бредни рассчитаны? И это я еще Акбарсовских легенд Вегаса, Вашингтона и Торонто не вспоминал.
Не могли раскрыться с слабыми партнёрами в НХЛ😌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Валеру Вротен, похоже, покусал.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Ответ Кеша
Ротенберг же сказал , что его команда одна из сильнейших - на одном уровне с НХЛ , а может даже сильнее . Надо поддерживать заданный тренд. Имею огромное желание , чтобы Ротенберг сыграл с 32 командой НХЛ и посмотреть на его лицо во время матча .
... Посмотреть на его лицо после 32 игры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Дубов
Ответ Сергей Носков
И утки, и койоты сделают со Ска всё, что захотят. Без смазки.
всё будет зависеть от мотивации у койотов и уток. если предсезоный матч не на что не влияющий то у ска будут шансы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
counsel
Ответ каток Третьяка
Войнов единственный, кто в НхЛ был на своём месте, единственный их двух команд финалистов КХЛ... а это больше 40 человек.
Я не говорю, что плей- офф КХЛ равен плей офф НХЛ, но все-таки я бы не опирался на игру этих хоккеистов в Америке как основной критерий. Мне кажется, Шипачев просто не смог адаптироваться в обычной жизни и из-за этого не заиграл. Он очень ограниченный просто вне льда. Как пример.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Собченко
Они это на полном серьезе пишут?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Наши лучшие команды туда бы не попали 😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mas76
Ну разве что в лотерее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий