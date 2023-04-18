Валерий Каменский: «Уровень плей-офф КХЛ не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись»
Валерий Каменский считает, что лучшие команды КХЛ могли бы играть НХЛ.
– Нужно ли сейчас удерживать российских хоккеистов от отъезда в НХЛ?
– На мой взгляд, в НХЛ нужно ехать только на односторонний контракт.
В тренировочные лагеря на какое-то время – пожалуйста, а ехать играть должны туда лидерами.
– Мы можем сейчас объективно оценивать уровень нашего хоккея без международных матчей?
– Мы всегда были вверху, там и остаемся.
Уровень плей-офф [КХЛ] ничем не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись, – заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
В финале Кубка Гагарина встречаются «Ак Барс» и ЦСКА. В полуфинальных сериях также участвовали «Авангард» и СКА.
Да и не следит Кама за НХЛ уже давно, достаточно почитать его поверхностные комменты.
Из категории « зачем нам олимпиада, мы свою сделаем» 🤡
«Уверен, что Роман Ротенберг хоть завтра может возглавить одну из топовых команд НХЛ… Он уже в самой КХЛ СКА дважды до финала конференции привел. В НХЛ сразу кубок возьмет. Я знаю, у него есть оттуда предложения, но Роман Борисович - патриот и остается на Родине в такой непростой момент»
сейчас будучи личным тренером солнцеликого, он будет нести любую псевдопатриотическую чушь.. мы диванные оналитеги, даже близко не знаем какая пропасть между НХЛ и кхл, камена эта знает , игравший там... он просто врёт... нагло врёт.
Радулов один из лучших игроков КХЛ, нафик не нужен в НХЛ, максимум в 3 ее звено Аризоны условной бы его щас взяли...