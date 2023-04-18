Валерий Каменский: «Уровень плей-офф КХЛ не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись»

Валерий Каменский считает, что лучшие команды КХЛ могли бы играть НХЛ.

– Нужно ли сейчас удерживать российских хоккеистов от отъезда в ?

– На мой взгляд, в НХЛ нужно ехать только на односторонний контракт.

В тренировочные лагеря на какое-то время – пожалуйста, а ехать играть должны туда лидерами.

– Мы можем сейчас объективно оценивать уровень нашего хоккея без международных матчей?

– Мы всегда были вверху, там и остаемся.

Уровень плей-офф [ ] ничем не уступает НХЛ. Наши сильнейшие команды там бы точно не затерялись, – заявил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

В финале Кубка Гагарина встречаются «Ак Барс» и ЦСКА. В полуфинальных сериях также участвовали «Авангард» и СКА.