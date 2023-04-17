Зинэтула Билялетдинов: «Не хочу никого унижать, но ЦСКА – очень хорошая команда. Уровень игроков намного выше – любой может забить, обыграть»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Адам Рейдеборн Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о победе над ЦСКА со счетом 4:1.

– Мне показалось, матч был неплохой. Первая, проверочная игра. Команды друг друга изучали.

Мы играли по заданию, которое давали игрокам. Не все было идеально, конечно, но во всяком случае мы понимали, что хотим сделать, и пытались это делать.

– Перед игрой главным преимуществом ЦСКА называли высокую реализацию моментов. Вас не удивила расточительность соперника в первом периоде?

– Не знаю, не всегда ведь все получается. ЦСКА – сильная команда, сильные нападающие и защитники, вся команда хорошая. Играть против них очень сложно.

– Вратарь Адам Рейдеборн три года играл в «Ак Барсе». Это помогло?

– Я его не знаю.

– Второй период вы сыграли намного лучше, чем первый. Насколько вас радует, что команда настолько управляемая, и у нее все получается?

– Все получается, потому что управляемая. Ребята – молодцы, они делают то, что им говорят, стараются выполнять как можно лучше.

Игрок – это исполнитель, меня радует, что они стараются. Не всегда все получается идеально, но это позитивная сторона.

– Сергей Федоров сказал, что «Ак Барс» очень не похож на соперников по Западу. А ЦСКА похож на ваших соперников по Востоку?

– Уровень игроков, конечно, намного выше. Это однозначно.

Любой игрок там может и забить, и обыграть, все что угодно. И в других командах были хорошие игроки, не хочу никого унижать, но ЦСКА – очень хорошая команда, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Какой же Билялетдинов классный и умный мужик ! С таким достоинством и с уважением всегда говорит о соперниках . Человек с профессиональным хоккейным стержнем !
+42
-6
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Разве можно кого-то унизить такими правильными словами? Ну,если только неадеквата, в голове которого нет элементарных понятий о хоккее
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Ответ Кеша
Какой же Билялетдинов классный и умный мужик ! С таким достоинством и с уважением всегда говорит о соперниках . Человек с профессиональным хоккейным стержнем !
👍👍👍
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diymon
Ответ counsel
Особенно после Олимпиады 2о14 все им на спортс восторгались …
В точку +++! Наша сборная ничего не показала. Состав мощный, результат нулевой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Адилов
Ответ Ми Ша
Разве можно кого-то унизить такими правильными словами? Ну,если только неадеквата, в голове которого нет элементарных понятий о хоккее
тут наверно уместнее слово принижать, а не унижать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dok.Polet
Билл есть Билл и больше сказать нечего. В среду будет еще тяжелее и нужно на это настраиваться. А вообще 4-1 любимый счет, особенно в серии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Filimonov
Ответ Кеша
Какой же Билялетдинов классный и умный мужик ! С таким достоинством и с уважением всегда говорит о соперниках . Человек с профессиональным хоккейным стержнем !
Да да, особенно когда так искрине говорит о том, какой же Ротенберг молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий