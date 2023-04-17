Зинэтула Билялетдинов: «Не хочу никого унижать, но ЦСКА – очень хорошая команда. Уровень игроков намного выше – любой может забить, обыграть»

Зинэтула Билялетдинов высказался о победе над ЦСКА со счетом 4:1.

– Мне показалось, матч был неплохой. Первая, проверочная игра. Команды друг друга изучали.

Мы играли по заданию, которое давали игрокам. Не все было идеально, конечно, но во всяком случае мы понимали, что хотим сделать, и пытались это делать.

– Перед игрой главным преимуществом ЦСКА называли высокую реализацию моментов. Вас не удивила расточительность соперника в первом периоде?

– Не знаю, не всегда ведь все получается. ЦСКА – сильная команда, сильные нападающие и защитники, вся команда хорошая. Играть против них очень сложно.

– Вратарь Адам Рейдеборн три года играл в « ». Это помогло?

– Я его не знаю.

– Второй период вы сыграли намного лучше, чем первый. Насколько вас радует, что команда настолько управляемая, и у нее все получается?

– Все получается, потому что управляемая. Ребята – молодцы, они делают то, что им говорят, стараются выполнять как можно лучше.

Игрок – это исполнитель, меня радует, что они стараются. Не всегда все получается идеально, но это позитивная сторона.

– Сергей Федоров сказал, что «Ак Барс» очень не похож на соперников по Западу. А ЦСКА похож на ваших соперников по Востоку?

– Уровень игроков, конечно, намного выше. Это однозначно.

Любой игрок там может и забить, и обыграть, все что угодно. И в других командах были хорошие игроки, не хочу никого унижать, но ЦСКА – очень хорошая команда, – сказал главный тренер «Ак Барса».