Лукоянов – автор первого гола в финале Кубка Гагарина. Форвард «Ак Барса» забил ЦСКА в меньшинстве, перехватив передачу Григоренко

Артем Лукоянов забил первый гол в финале Кубка Гагарина.

Нападающий «Ак Барса» открыл счет в первом периоде первого матча финальной серии против .

забросил шайбу при игре в меньшинстве.

Форвард перехватил передачу в средней зоне, вышел один на один и переиграл Адама Рейдеборна.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Ак Барс» – ЦСКА.