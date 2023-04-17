Лукоянов – автор первого гола в финале Кубка Гагарина. Форвард «Ак Барса» забил ЦСКА в меньшинстве, перехватив передачу Григоренко
Артем Лукоянов забил первый гол в финале Кубка Гагарина.
Нападающий «Ак Барса» открыл счет в первом периоде первого матча финальной серии против ЦСКА.
Артем Лукоянов забросил шайбу при игре в меньшинстве.
Форвард перехватил передачу Михаила Григоренко в средней зоне, вышел один на один и переиграл Адама Рейдеборна.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Ак Барс» – ЦСКА.
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