Готовец об ECHL: «Ненавидел каждую минуту. Я играл против самых лютых ребят на побережье, пришлось выживать»

Кирилл Готовец поделился воспоминаниями об игре в лиге Восточного побережья.

– Если ты прошел East Coast, тебя просто ничем уже не удивить в хоккее. Пока я там играл, я просто ненавидел каждую минуту там, что хоккей, что просто быт какой-то, просто ненавидел.

Третий раз я подумал закончить с хоккеем. Я сидел тогда, декабрь был, и реально думал: может, собрать вещи, поехать домой, доиграю в чемпионате Беларуси сезон и там посмотрим, что дальше будет.

– А в чем проблема была?

– Не знаю, как сейчас, на тот момент там было ровно три звена – три тройки, три пары. И ты всю игру играешь против одной и той же пятерки. И если ты не играешь в первой пятерке, ты просто играешь против...

– Людоедов.

– Ты в мясорубке, да. Ты просто против тафгаев играешь.

– Просто окрошка на льду творится.

– Да, там играет только первое звено, у них есть там шансик в АХЛ пробиться, дальше куда-то, а остальные все – они просто попали, им по кайфу в хоккей, где-то подраться, где-то расколоть кого-то. Я играл против самых лютых ребят на этом побережье, пришлось выживать.

Я в одной игре приехал, а там была команда «Уилинг Нэйлерз» – они как бы фарм фарма «Питсбурга». Я не знаю город, я был там только проездом, но все говорят, что там ужас и делать нечего. И там был такой серьезный тафгайчик афроамериканец. И меня угораздило сделать ему предупреждающий хит в первом периоде. Он шел на меня в форчек, а я ему на противоходе плечико выставил. Короче, развалил его прилично.

– В голове таймер включился уже, да? После этого.

– Да, я начал считать сколько мне смен еще сыграть осталось, и он просто встает и такой: «Ты че?» Он здоровей меня на голову, и просто афроамериканцы сами по себе такие по природе здоровые. И все, он 2,5 периода просто бегал за мной.

– Ему не нужна уже была шайба?

– Он как бы шайбой и до этого не играл, но просто тут у него все прям, у него цель. У него было: вижу цель – иду к ней.

– И как?

– Я выжил тогда как-то, – сказал защитник «Динамо» Готовец.