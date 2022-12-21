Готовец о дубле «Спартаку»: «Вратаря хорошо закрыли. После второго гола кричали, чтобы я на третью смену оставался»

высказался о своем дубле в матче «Динамо» – «Спартак» (5:2).

— Не сказал бы, что я прям уж герой матча. Все сыграли здорово, Коновал [Коновалов] нас подтащил в нужный момент. Поэтому хорошо, что выиграли. Думаю, это была командная победа.

— Дубль за 22 секунды! Бывало такое ранее в карьере?

— У меня дублей в карьере-то не было, не то, что так быстро! После второго гола кричали, чтобы я на третью смену оставался. Думаю, это было бы лишним. В детстве всякое бывало — и дубли, и хет-трики, но во взрослой [жизни] такого не было.

— За счет чего такие броски залетают?

— Вратаря хорошо закрыли. В первом голе я даже не видел, как она залетает, а вторая тоже хорошо отскочила, и не надо было подрабатывать, – сказал защитник «Динамо».

Дубль за 22 секунды! Защитник «Динамо» включил ксерокс – мгновенно положил две одинаковые шайбы «Спартаку»