Канарейкин о Федорове: «Пора прекратить разговоры, что он опирается на чужую систему. Последние успехи ЦСКА – его несомненная заслуга»

Теги ЦСКА Федор Канарейкин Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин отметил заслугу Сергея Федорова в последних успехах ЦСКА.

– Федоров выиграл уже седьмую серию плей-офф подряд. Он по-прежнему больше опирается на выстроенную систему, или в игре ЦСКА уже виден его почерк?

– Федоров очень хорошо зарекомендовал себя в текущем плей-офф. Этот год имеет большое значение для тренера. Хотя он и так уже доказал свою состоятельность, выиграв чемпионство.

Теперь у Сергея есть возможность подтвердить свое мастерство. Очень здорово, что в нашей стране появился еще один специалист высокого уровня.

Считаю, что последние успехи команды – несомненная заслуга Фёдорова. Пора прекратить разговоры о том, что он опирается на чужую систему. ЦСКА показывает интересный хоккей, уверенно идет к своей цели. Такого качества игры не добиться без постоянного развития.

Конечно, Сергей приходил не на пустое место, но вместе со своим тренерским штабом он проделал очень большую работу за последние годы.

– Как Федорову удалось добиться таких результатов несмотря на то, что он лишь недавно стал тренером?

– Этот человек выигрывал очень многое в качестве игрока. Тот опыт, что он накопил за игровую карьеру, здорово помогает на тренерском поприще. Его уверенность передается хоккеистам. Наблюдая за своим тренером, они отбрасывают лишнее волнение.

Сергей привнес много новых деталей в построение игры начиная со вбрасываний. Я знаю, что еще до перехода на тренерскую должность он уделял этому много внимания. Еще Федоров отлично поработал над большинством. В этом компоненте велика роль исполнителей, но важно также наладить коммуникацию между игроками, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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7 комментариев

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Кино Музыка
Нельзя объяснять успехи опытом игрока. Закономерность обратная - у большинства выдающихся спортсменов тренерская карьера не получается. У Федорова талант тренера, это главное. Рад за него.
+9
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KSA1985
Ответ zakirshah
Результат сегодняшнего ЦСКА это кропотливая работа Д.Квартального,затем Никитина....
Так те игроки, что были при Квартальнове, где они, сколько их осталось? Заслуга Никитина? Так у Никитина после ЦСКА у самого дела идут не очень. А учитывая процент реализации армейцев, это как раз работа Фёдорова. При Никитине не было такой реализации и ювелирных подправлений. Фёдоров из двух возможных сезонов, дважды вышел в финал, один раз выиграл, второй финал начнётся сегодня. Не Фёдорова ли эта заслуга?
+4
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+4
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Cashnet
Здесь-то что не нравится?! Наверное, критиканствуют люди, которые в своём деле всё всем доказали :)
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иваныч
Очнитесь!!!! Фёдоров большая величина в хоккее, он сам всё понимает и знает что делать, только Фёдоров и только победа!!!!!!!!!!!!
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иваныч
Ответ KSA1985
Так те игроки, что были при Квартальнове, где они, сколько их осталось? Заслуга Никитина? Так у Никитина после ЦСКА у самого дела идут не очень. А учитывая процент реализации армейцев, это как раз работа Фёдорова. При Никитине не было такой реализации и ювелирных подправлений. Фёдоров из двух возможных сезонов, дважды вышел в финал, один раз выиграл, второй финал начнётся сегодня. Не Фёдорова ли эта заслуга?
Фёдоров должен победить, только Фёдоров другого не вижу!!!
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