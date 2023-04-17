Канарейкин о Федорове: «Пора прекратить разговоры, что он опирается на чужую систему. Последние успехи ЦСКА – его несомненная заслуга»

Федор Канарейкин отметил заслугу Сергея Федорова в последних успехах ЦСКА.

– Федоров выиграл уже седьмую серию плей-офф подряд. Он по-прежнему больше опирается на выстроенную систему, или в игре уже виден его почерк?

– Федоров очень хорошо зарекомендовал себя в текущем плей-офф. Этот год имеет большое значение для тренера. Хотя он и так уже доказал свою состоятельность, выиграв чемпионство.

Теперь у есть возможность подтвердить свое мастерство. Очень здорово, что в нашей стране появился еще один специалист высокого уровня.

Считаю, что последние успехи команды – несомненная заслуга Фёдорова. Пора прекратить разговоры о том, что он опирается на чужую систему. ЦСКА показывает интересный хоккей, уверенно идет к своей цели. Такого качества игры не добиться без постоянного развития.

Конечно, Сергей приходил не на пустое место, но вместе со своим тренерским штабом он проделал очень большую работу за последние годы.

– Как Федорову удалось добиться таких результатов несмотря на то, что он лишь недавно стал тренером?

– Этот человек выигрывал очень многое в качестве игрока. Тот опыт, что он накопил за игровую карьеру, здорово помогает на тренерском поприще. Его уверенность передается хоккеистам. Наблюдая за своим тренером, они отбрасывают лишнее волнение.

Сергей привнес много новых деталей в построение игры начиная со вбрасываний. Я знаю, что еще до перехода на тренерскую должность он уделял этому много внимания. Еще Федоров отлично поработал над большинством. В этом компоненте велика роль исполнителей, но важно также наладить коммуникацию между игроками, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.