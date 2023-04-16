Кузнецов о своей игре в сезоне НХЛ: «Мне нечего сказать, извините. Уверен, что в следующем сыграю сильнее»

Евгений Кузнецов не стал рассуждать о своей игре в сезоне НХЛ.

30-летний форвард « » завершил сезон с 55 (12+43) очками в 81 матче при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).

«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.

«На данный момент мне нечего сказать. Извините. Мне нужно немного больше времени, чтобы все взвесить.

Мне нужно будет посидеть и подумать, почему так получилось. Уверен, что в следующем году сыграю сильнее», – сказал .

У россиянина остается 2 года по действующему контракту со средней зарплатой 7,8 миллиона долларов.