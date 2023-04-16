Кузнецов о своей игре в сезоне НХЛ: «Мне нечего сказать, извините. Уверен, что в следующем сыграю сильнее»
Евгений Кузнецов не стал рассуждать о своей игре в сезоне НХЛ.
30-летний форвард «Вашингтона» завершил сезон с 55 (12+43) очками в 81 матче при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).
«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.
«На данный момент мне нечего сказать. Извините. Мне нужно немного больше времени, чтобы все взвесить.
Мне нужно будет посидеть и подумать, почему так получилось. Уверен, что в следующем году сыграю сильнее», – сказал Кузнецов.
У россиянина остается 2 года по действующему контракту со средней зарплатой 7,8 миллиона долларов.
...а Овечкин в это время на лавке сидит и охреневает, т.к. в другом звене играет. Вот незадача)
Занятно — Кузя якобы играет на голы Овечкина, но вот их разделили (даже в большинстве) и... Кузя стух совсем. Какие там серии были — 1 очко за 10 игр?) А чего так? Ови рядом нет, можно показать всю мощь. Чего же Кузя в лужу сел?
Они могут хоть всем городом на рекорде зациклиться, сути это не меняет — с Ови выходят всего 4 партнёра. И даже если эти 4-ро будут играть только на него (что легко опровергается обычным просмотром матчей), на остальных-то это как влияет? Адептам из секты "всей командой на рекорд" нужно хотя бы иногда мозг включать...
Они всей командой зациклились на этом рекорде.
Они в разных звеньях играют, умник.