Кузнецов о своей игре в сезоне НХЛ: «Мне нечего сказать, извините. Уверен, что в следующем сыграю сильнее»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов не стал рассуждать о своей игре в сезоне НХЛ.

30-летний форвард «Вашингтона» завершил сезон с 55 (12+43) очками в 81 матче при полезности «минус 26» (худший показатель в команде). 

«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года. 

«На данный момент мне нечего сказать. Извините. Мне нужно немного больше времени, чтобы все взвесить.

Мне нужно будет посидеть и подумать, почему так получилось. Уверен, что в следующем году сыграю сильнее», – сказал Кузнецов

У россиянина остается 2 года по действующему контракту со средней зарплатой 7,8 миллиона долларов.

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33 комментария

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SD_RM_VC
Ответ Бррр Холодно
он в детройте покер сначала сделал,а потом все
В 42 матчах 22+10. Не так уж и плохо с учетом всех его проблем.
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TBFTT
12 шайб за 81 матч, а он точно нападающий?)))
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YoRHa
Ответ Моё Моя
Кузя просел по стате, играя на голы Овечкина. Было много матчей, когда он мог сам забить, отдать, но искал передачей Овечкина. Они всей командой зациклились на этом рекорде.
>Было много матчей, когда он мог сам забить, отдать, но искал передачей Овечкина

...а Овечкин в это время на лавке сидит и охреневает, т.к. в другом звене играет. Вот незадача)

Занятно — Кузя якобы играет на голы Овечкина, но вот их разделили (даже в большинстве) и... Кузя стух совсем. Какие там серии были — 1 очко за 10 игр?) А чего так? Ови рядом нет, можно показать всю мощь. Чего же Кузя в лужу сел?

Они могут хоть всем городом на рекорде зациклиться, сути это не меняет — с Ови выходят всего 4 партнёра. И даже если эти 4-ро будут играть только на него (что легко опровергается обычным просмотром матчей), на остальных-то это как влияет? Адептам из секты "всей командой на рекорд" нужно хотя бы иногда мозг включать...
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GullitRuud
Для наркомана всё остальное отходит на второй план , становится не интересным. Тем более Кузнецову за тридцать и уже не хватает природной энергии одно накладывается на другое ..
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Моё Моя
Ответ NACfoRekcuF
Кто блин, его нашел то? Кузеньке всегда в жопу только дули, ай какой хороший, ай как он умеет играть. Вот только он свой контракт только в одном сезоне отрабатывал, да и то спасибо воспитателю маленьких сопливых детишек Барри, нянчился с ним как с родным. Давай ка Кузеньку переведем в нижние звенья, он вроде устал, давай ка посадим на скамеечку, пусть посидит-подумает, давайка ему самых лучших партнеров подберем, он в обороне не играет, нужет попаподчищальщик, а нука мы ему Овечкина в звено поставим чтобы завершал чаще, утисусипусичек ты наш Кузя.
Кузя просел по стате, играя на голы Овечкина. Было много матчей, когда он мог сам забить, отдать, но искал передачей Овечкина.
Они всей командой зациклились на этом рекорде.
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Бррр Холодно
Ответ LOsP06GH
Врана вон в Луисе очки набирать стал стабильно в каждом матче, а говорили что закончился как игрок.
он в детройте покер сначала сделал,а потом все
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Александр Невский
Ответ t0ni12
Да чего там в НХЛ — в мире!
В КХЛ его место было в кунлунь или в Салавате
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Aleksandr
Судя по словам или понял, что надо лучше играть, или понял, что менять будут
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Сергей Орлов
Всем хоккеистам Вашингтона, у которых еще есть амбиции, надо валить оттуда при первой возможности, иначе просто потратишь 3-4 года на рекорд председателя Putin team.
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dmitrysomov
Ответ NACfoRekcuF
Кто блин, его нашел то? Кузеньке всегда в жопу только дули, ай какой хороший, ай как он умеет играть. Вот только он свой контракт только в одном сезоне отрабатывал, да и то спасибо воспитателю маленьких сопливых детишек Барри, нянчился с ним как с родным. Давай ка Кузеньку переведем в нижние звенья, он вроде устал, давай ка посадим на скамеечку, пусть посидит-подумает, давайка ему самых лучших партнеров подберем, он в обороне не играет, нужет попаподчищальщик, а нука мы ему Овечкина в звено поставим чтобы завершал чаще, утисусипусичек ты наш Кузя.
Кузя девятый в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, а Вы о нём пишете как о каком-то инвалиде) даже в этом году он третий в команде.
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Мистер Кафель
Ответ Александр Ковалёвский
50-60 очков это и есть его уровень, не понимаю критику в его адрес. За всю карьеру, включая КХЛ, он только 1 раз был игроком "очко за игру" в победном сезоне 17-18. Он не Малкин, не Мэттьюз, чтобы выбивать кучу очков и быть на ведущих ролях.
Совершенно верно. Игрок 50-60. Совершенно не забивной центр. Чуть лучше Анисимова пикового и то не факт.
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t0ni12
Ответ Александр Невский
Кузнецов ты играешь хуже всех в НХЛ .
Да чего там в НХЛ — в мире!
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YoRHa
Ответ bobanych
В такой ситуации любой спортсмен будет деградировать. Задача команды предельно проста - гонка Овечкина за рекордом. Всё остальное менее важно. Так что в ближайшие два года Кузнецову в Вашингтоне придется делать то, чем он и занимается в последнее время - затащить шайбу в зону и найти Босса удобной передачей. Евгений не виноват, он скорее жертва обстоятельств
>чем он и занимается в последнее время - затащить шайбу в зону и найти Босса удобной передачей

Они в разных звеньях играют, умник.
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Алексей Матыгин
и так каждый год.....
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SergFed71
Наркоманов бывших не бывает
+8
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Александр Невский
Кузнецов ты играешь хуже всех в НХЛ .
0
-5
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LOsP06GH
Врана вон в Луисе очки набирать стал стабильно в каждом матче, а говорили что закончился как игрок.
+2
0
+2
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bobanych
В такой ситуации любой спортсмен будет деградировать. Задача команды предельно проста - гонка Овечкина за рекордом. Всё остальное менее важно. Так что в ближайшие два года Кузнецову в Вашингтоне придется делать то, чем он и занимается в последнее время - затащить шайбу в зону и найти Босса удобной передачей. Евгений не виноват, он скорее жертва обстоятельств
+5
-10
-5
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dosatuy
На следующий сезон можешь уже и не быть. Шутка. Конечно будет там или в России. Просто парень уже не видит смысла рвать.
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Latenight Radio
извините, пирожки (с)
+2
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Александр Ковалёвский
50-60 очков это и есть его уровень, не понимаю критику в его адрес. За всю карьеру, включая КХЛ, он только 1 раз был игроком "очко за игру" в победном сезоне 17-18. Он не Малкин, не Мэттьюз, чтобы выбивать кучу очков и быть на ведущих ролях.
+9
-2
+7
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йозе марино
выглядел хуже строума, а это звоночек..
+3
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Anna D
начну отжиматься с понедельника
+11
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Михаил Блинов
Вы вот всё его хаите, а он между прочим лучший распасовщик в команде. Да забил мало, тут должен быть не только к нему вопросы, но и к партнёрам. Если оценивать его сезон то на 5 из 10.
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1960лоцман
Валить ему надо из Вашика,ничего хорошего его там не ждет.Правда в связи заменой тренера может что и изменится.
+3
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