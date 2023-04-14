LADA начала продажу спецверсии Niva Travel с логотипом КХЛ. Цена – от 1,3 млн рублей

LADA объявила о начале продаж специальной версии автомобиля для любителей хоккея.

Автомобиль является наиболее оснащенной версией NIVA Travel.

«LADA NIVA Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров.

Дополнительное оснащение включает коврики салона и багажника, сумку-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника.

Предусмотрены также фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

В широкий список оснащения LADA NIVA Travel KHL входит подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, и другое.

Специальная серия также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными шинами», – сообщается на официальном сайте LADA.

Стоимость внедорожника составит от 1 292 500 рублей.

Фото: официальный сайт LADA