LADA начала продажу спецверсии Niva Travel с логотипом КХЛ. Цена – от 1,3 млн рублей

Теги Лада фото КХЛ Хоккей

LADA объявила о начале продаж специальной версии автомобиля для любителей хоккея.

Автомобиль является наиболее оснащенной версией NIVA Travel.

«LADA NIVA Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров.

Дополнительное оснащение включает коврики салона и багажника, сумку-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника.

Предусмотрены также фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

В широкий список оснащения LADA NIVA Travel KHL входит подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, и другое.

Специальная серия также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными шинами», – сообщается на официальном сайте LADA.

Стоимость внедорожника составит от 1 292 500 рублей.

Фото: официальный сайт LADA

10 комментариев

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БВО
Я бы посмотрел на выражение лица своего дела, когда ему говорят что цена нивы 1.3 млн.
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Антон Савельев
В power pointe сделали картинки логотипов? Я надеюсь дизайнеру этого чуда, премию дали
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Kuryanin
Как тебе такое, Илон Маск?
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CrusadeR
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
+1
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Всё знаю
Ну можно брать смело))
И кредит, и это корыто)
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Сергей Орлов
Десятилетняя Grand Vitara за лям выстегнет это корыто нокаутом.
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Михаил Никитов
Дастер на минималках
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Filimon4ik
Лада продолжает штамповать корыта.
+2
-4
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цэсемьэр
🤢
+2
-4
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Ферзь на р1
Хлам
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-9
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