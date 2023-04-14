Форвард «Адмирала» Шевченко: «Радулов – легенда. Ощущение, что у него три сердца и неиссякаемая энергия»

Александр Шевченко охарактеризовал Александра Радулова.

«Адмирал» и « » (2-4 в серии) встречались в полуфинале Восточной конференции.

– Много говорилось насчет поведения . Кто-то даже называет его хамским. Как это смотрелось на льду?

– Это мастер, что сказать. Я в детстве еще следил за его игрой. А хамское поведение или нет… Нам просто не надо было обращать на это внимание.

Радулов – лидер своей команды и делал все, чтобы «Ак Барс» выиграл. Мы пытались сделать все, чтобы справиться с ним, но у нас не вышло.

– Интересно против него играть?

– Против Радулова одно удовольствие играть.

Такое ощущение, что у него три сердца и просто неиссякаемая энергия плюс еще мастерство. Что тут говорить, Радулов – легенда, – сказал нападающий « ».