Форвард «Адмирала» Шевченко: «Радулов – легенда. Ощущение, что у него три сердца и неиссякаемая энергия»
Александр Шевченко охарактеризовал Александра Радулова.
«Адмирал» и «Ак Барс» (2-4 в серии) встречались в полуфинале Восточной конференции.
– Много говорилось насчет поведения Александра Радулова. Кто-то даже называет его хамским. Как это смотрелось на льду?
– Это мастер, что сказать. Я в детстве еще следил за его игрой. А хамское поведение или нет… Нам просто не надо было обращать на это внимание.
Радулов – лидер своей команды и делал все, чтобы «Ак Барс» выиграл. Мы пытались сделать все, чтобы справиться с ним, но у нас не вышло.
– Интересно против него играть?
– Против Радулова одно удовольствие играть.
Такое ощущение, что у него три сердца и просто неиссякаемая энергия плюс еще мастерство. Что тут говорить, Радулов – легенда, – сказал нападающий «Адмирала».
И каждый матч для него -последний бой ! Побольше бы таких игроков в лиге , но к сожалению , Радулов такой один !