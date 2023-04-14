Жамнов о драках «Витязя» с «Авангардом»: «Команда давала шоу. Свитов мог подраться, а для бойцов главное – выхватить такого игрока. К Александру с уважением относились»

Алексей Жамнов поделился воспоминаниями о принципиальных матчах «Витязя» и «Авангарда».

– На заре существования вы были генеральным менеджером « ». На тот момент это достаточно неординарная команда, делающая ставку на драки. Расскажите о концепции той команды?

– Раньше руководители клуба хотели видеть в составе бойцов из НХЛ.

В тот момент, наверное, бюджет команды не отвечал амбициям бороться за первые места, поэтому акцент строился на тафгаях.

Со временем, с каждым годом это уходило на вторые роли. Концепция клуба менялась, понимали, что много так не выигрываешь.

Болельщики приходили не на хоккей, а на драки. Хотя, конечно, собирали трибуны в регионах, команда была на слуху. Наверное, это был этап, который надо было пройти. Команда давала шоу.

– Бюджет у команды был небольшой, не мешало ли это приглашать тех легионеров-тафгаев?

– У ребят не было больших контрактов, поэтому не составляло труда с ними договориться. Большие деньги получали те, кто умел ещё и играть.

Взять того же – он был на слуху и в НХЛ, и здесь он играл неплохо. Он потом и за «Динамо» московское играл, им там были довольны.

Пожалуй, он был самым ярким игроком «Витязя» тех лет. Он очень спокойный человек, о нём только хорошие воспоминания.

– Главный соперник «Витязя» в те годы – « ». Вы ожидали, что противостояние будет столь принципиальным и даже выльется в массовые драки в матчах между командами?

– Кто мог такое предсказать? Мы не считали «Авангард» таким уж принципиальным соперником.

У них в тот момент играл , игрок с именем, который тоже мог подраться.

Для бойцов ведь главное – выхватить того игрока, который может подраться. Свитов молодец, он всегда защищал честь своего клуба, к нему относились с уважением, – сказал Жамнов.