Жамнов о драках «Витязя» с «Авангардом»: «Команда давала шоу. Свитов мог подраться, а для бойцов главное – выхватить такого игрока. К Александру с уважением относились»
Алексей Жамнов поделился воспоминаниями о принципиальных матчах «Витязя» и «Авангарда».
– На заре существования КХЛ вы были генеральным менеджером «Витязя». На тот момент это достаточно неординарная команда, делающая ставку на драки. Расскажите о концепции той команды?
– Раньше руководители клуба хотели видеть в составе бойцов из НХЛ.
В тот момент, наверное, бюджет команды не отвечал амбициям бороться за первые места, поэтому акцент строился на тафгаях.
Со временем, с каждым годом это уходило на вторые роли. Концепция клуба менялась, понимали, что много так не выигрываешь.
Болельщики приходили не на хоккей, а на драки. Хотя, конечно, собирали трибуны в регионах, команда была на слуху. Наверное, это был этап, который надо было пройти. Команда давала шоу.
– Бюджет у команды был небольшой, не мешало ли это приглашать тех легионеров-тафгаев?
– У ребят не было больших контрактов, поэтому не составляло труда с ними договориться. Большие деньги получали те, кто умел ещё и играть.
Взять того же Криса Саймона – он был на слуху и в НХЛ, и здесь он играл неплохо. Он потом и за «Динамо» московское играл, им там были довольны.
Пожалуй, он был самым ярким игроком «Витязя» тех лет. Он очень спокойный человек, о нём только хорошие воспоминания.
– Главный соперник «Витязя» в те годы – «Авангард». Вы ожидали, что противостояние будет столь принципиальным и даже выльется в массовые драки в матчах между командами?
– Кто мог такое предсказать? Мы не считали «Авангард» таким уж принципиальным соперником.
У них в тот момент играл Александр Свитов, игрок с именем, который тоже мог подраться.
Для бойцов ведь главное – выхватить того игрока, который может подраться. Свитов молодец, он всегда защищал честь своего клуба, к нему относились с уважением, – сказал Жамнов.
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