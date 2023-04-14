Кемпе – 1-й игрок «Лос-Анджелеса» за 29 лет с 40+ шайбами за сезон. Он сделал хет-трик в матче с «Анахаймом»

Адриан Кемпе – 1-й игрок «Лос-Анджелеса» за 29 лет с 40+ шайбами за сезон.

Шведский форвард набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:3).

Он завершил сезон с 66 (41+25) очками в 82 играх, обновив личные рекорды по всем трем категориям статистики.

стал первым игроком «Кингс» за 29 лет, достигшим отметки 40 шайб за сезон. В прошлый раз это удалось в сезоне-1993/94 (44 шайбы в 83 играх).

Рекордом клуба владеет (70 шайб в 79 играх, 1988/89).