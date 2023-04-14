Кемпе – 1-й игрок «Лос-Анджелеса» за 29 лет с 40+ шайбами за сезон. Он сделал хет-трик в матче с «Анахаймом»

Теги рейтинги Лос-Анджелес НХЛ Люк Робитайл Берни Николлс Адриан Кемпе Хоккей

Адриан Кемпе – 1-й игрок «Лос-Анджелеса» за 29 лет с 40+ шайбами за сезон.

Шведский форвард набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:3). 

Он завершил сезон с 66 (41+25) очками в 82 играх, обновив личные рекорды по всем трем категориям статистики. 

Кемпе стал первым игроком «Кингс» за 29 лет, достигшим отметки 40 шайб за сезон. В прошлый раз это удалось Люку Робитайлу в сезоне-1993/94 (44 шайбы в 83 играх). 

Рекордом клуба владеет Берни Николлс (70 шайб в 79 играх, 1988/89). 

4 комментария

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Александр В. Гусев
Ответ Сергей Галынский
В сезоне 93/94 Грецки выбил 38+92 очка
Да он вообще был хороший игрок.
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Сергей Галынский
В сезоне 93/94 Грецки выбил 38+92 очка
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Белый офицер
Ответ shahmur
Получается Копитар ни разу не выбил 40 шайб, удивительно.
Не удивительно. Я вот думал что Джефф Картер выбивал 40 за ЛАК.
+2
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+2
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shahmur
Получается Копитар ни разу не выбил 40 шайб, удивительно.
+1
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