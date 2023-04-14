Фастовский о «Сибири»: «Вектор развития КХЛ направлен в сторону атакующего хоккея, мы хотим ему следовать. Немировски – пока не факт»

Кирилл Фастовский заявил, что «Сибирь» будет стараться играть в атакующий хоккей.

Гендиректор новосибирского клуба пока не подтвердил информацию о назначении новым главным тренером.

– В этом сезоне «Сибирь» здорово выступила в регулярном чемпионате. И на равных сражалась в первом раунде Кубка Гагарина с «Авангардом». Однако главный тренер получил оценку «неуд» и покинул клуб. Объясните, почему приняли такое жесткое решение?

– Считаю, что главное – это игра в плей-офф. И вот она меня абсолютно не удовлетворила.

– Разобрались, что было не так? Понятно, что не хватило побед, а чего еще?

– Так победы в спорте – самое главное. Много чего не хватило. Мы в трех матчах подряд пропустили по четыре шайбы. Это что такое? То, что сами не забили, – это я понимаю, были проблемы с атакой. Но как при этом можно столько пропускать?

Значит, в команде было что-то не так. Хотя в целом мы сезон провели неплохо. Огромная благодарность Андрею Алексеевичу за его работу. Я ее высказал лично. И даже губернатор приезжал, чтобы пожать руку нашему главному тренеру. Но надо двигаться дальше.

– Есть информация, что место Мартемьянова займет Дэвид Немировски.

– Пока это не факт.

– Но « » ищет тренера-новатора типа Игоря Ларионова? Который будет доверять молодежи и прививать команде зрелищный хоккей?

– Одно из направлений стратегии развития КХЛ – ставка на атакующий хоккей. Вектор направлен в эту сторону. Наш клуб хочет следовать этому вектору.