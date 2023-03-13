Кирилл Фастовский: «Ко многим игрокам «Сибири» изменилось отношение. Плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то – говорить «до свидания»

Генеральный директор « » заявил, что изменил мнение об игроках команды.

Новосибирская команда проиграла «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Не буду называть фамилии. Но отношение ко многим игрокам изменилось. Главный показатель – это плей-офф, где все обостряется: ценность, его возможности, его подход.

Именно плей-офф дает возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то – говорить «до свидания».

Плей-офф выявил, что мы очень слабы в реализации моментов.

Тут уже высшая математика. Вроде все неплохо, но в решающие матчи что-то где-то надламывается, в том числе и большинство», – сказал Фастовский.