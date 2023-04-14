Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго». Он попрощался с болельщиками после матча против «Филадельфии»

Теги болельщики Филадельфия Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Хоккей

Джонатан Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго».

Капитан «Блэкхокс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:5 ОТ). 

В текущем сезоне на его счету стало 31 (15+16) очко в 53 играх при полезности «минус 31».

За карьеру в рамках регулярок – 883 (372+511) балла в 1067 играх. Это 6-й результат в истории клуба, за который он выступал с 2007 года.

Ранее стало известно, что «Чикаго» не будет подписывать новый контракт с игроком, которому 29 апреля исполнится 35 лет. 

В феврале Тэйвс сказал, что продолжает бороться с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа. Ранее по этой причине он полностью пропустил сезон-2020/21. 

Сообщалось, что не исключен вариант, при котором нападающий завершит карьеру. 

В составе «Чикаго» Джонатан выиграл 3 Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы). В плей-офф он набрал 119 (45+74) очков в 137 играх – 5-й результат в истории клуба. 

10 комментариев

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NeSt274
Слабый хоккеист, просидевший всю карьеру на плечах Кейна и Кита. Да еще и место в топ-100 за всю историю у Малкина отнял.
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Константин Анчуков
Очень хорошая карьера, классный центр, надеюсь, если здоровье позволит ещё 2-3 годика поиграет)
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*MVP*
Ответ АРХАТ
Возможно стоит завершить. До тысячи с его здоровьем и результативностью... скорее поверю что Кейн наберёт 1500 чем Тэйвз дотянет до 1000. На его месте я бы не стал дожидаться унизительного "Чикаго не будет подписывать новый контракт", а объявил о завершении карьеры по окончании сезона, но возможно он очень любит хоккей и не наигрался.
уже была инфа, что Чикаго не будет его подписывать
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Фокс&#8772;
-31 Охренеть!!!
+1
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Алексей Матыгин
грустно
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Юлия Закаблукова
ушла эпоха чикаго , сначал кейн , потом тэйвз(((( грустно
+1
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Рамиль Кизимов
Удивительно, но теперь половина Западной конференции осталась без капитанов) у 8 из 16 команд нет капитана. На Востоке только Филадельфия без кэпа
+5
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+5
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АРХАТ
Возможно стоит завершить. До тысячи с его здоровьем и результативностью... скорее поверю что Кейн наберёт 1500 чем Тэйвз дотянет до 1000.
На его месте я бы не стал дожидаться унизительного "Чикаго не будет подписывать новый контракт", а объявил о завершении карьеры по окончании сезона, но возможно он очень любит хоккей и не наигрался.
+6
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+6
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Maksmen1995
Прощай, легенда!
Надеюсь увидим в другой команде)
+2
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Febanacci-88
Склоняюсь к тому, что Тейвс решит закончить, потому что после пропущенного года, он лишь тень самого себя. У него прекрасная карьера, денег заработал, 3 Бидона выиграно. Зачем подвергать свое здоровье большому риску когда оно и так не фонтан?

Но если вдруг продолжит, то он скорее всего поедет центрить 3 звено в какой контендер типа Колорадо или Тампы, за 2-3 млн
+23
0
+23
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