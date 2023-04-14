Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго». Он попрощался с болельщиками после матча против «Филадельфии»

Джонатан Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго».

Капитан «Блэкхокс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:5 ОТ).

В текущем сезоне на его счету стало 31 (15+16) очко в 53 играх при полезности «минус 31».

За карьеру в рамках регулярок – 883 (372+511) балла в 1067 играх. Это 6-й результат в истории клуба, за который он выступал с 2007 года.

Ранее стало известно, что «Чикаго» не будет подписывать новый контракт с игроком, которому 29 апреля исполнится 35 лет.

В феврале Тэйвс сказал, что продолжает бороться с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа. Ранее по этой причине он полностью пропустил сезон-2020/21.

Сообщалось, что не исключен вариант, при котором нападающий завершит карьеру.

В составе «Чикаго» Джонатан выиграл 3 Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы). В плей-офф он набрал 119 (45+74) очков в 137 играх – 5-й результат в истории клуба.