Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго». Он попрощался с болельщиками после матча против «Филадельфии»
Джонатан Тэйвс забил в последнем матче за «Чикаго».
Капитан «Блэкхокс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:5 ОТ).
В текущем сезоне на его счету стало 31 (15+16) очко в 53 играх при полезности «минус 31».
За карьеру в рамках регулярок – 883 (372+511) балла в 1067 играх. Это 6-й результат в истории клуба, за который он выступал с 2007 года.
Ранее стало известно, что «Чикаго» не будет подписывать новый контракт с игроком, которому 29 апреля исполнится 35 лет.
В феврале Тэйвс сказал, что продолжает бороться с симптомами коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа. Ранее по этой причине он полностью пропустил сезон-2020/21.
Сообщалось, что не исключен вариант, при котором нападающий завершит карьеру.
В составе «Чикаго» Джонатан выиграл 3 Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы). В плей-офф он набрал 119 (45+74) очков в 137 играх – 5-й результат в истории клуба.
На его месте я бы не стал дожидаться унизительного "Чикаго не будет подписывать новый контракт", а объявил о завершении карьеры по окончании сезона, но возможно он очень любит хоккей и не наигрался.
Надеюсь увидим в другой команде)
Но если вдруг продолжит, то он скорее всего поедет центрить 3 звено в какой контендер типа Колорадо или Тампы, за 2-3 млн