КХЛ хочет урезать индивидуальные бонусы: «Некоторые пытались так обходить потолок и платили бонусы за одно очко, за один гол в сезоне»
Алексей Морозов рассказал об изменениях в регламенте потолка зарплат в КХЛ.
– Как будут уравниваться возможности команд в новой стратегии КХЛ, какие будут механизмы?
– Есть несколько направлений. Разработано постепенное поднятие пола. На следующий год он составит 405 миллионов, через сезон – 450, дойдем до 50% от потолка зарплат.
Также у клубов были льготы. Они могли платить за пределами потолка зарплат 20% командной премии. Хотим со следующего сезона это отменить.
Через сезон мы хотим внедрить систему, где будут урезаны индивидуальные бонусы.
Мы видели, что некоторые пытались так обходить потолок зарплат и платили какие-то бонусы за одно набранное очко, за один гол в сезоне. Тем самым мы немножко подрежем возможности богатых клубов, которые выходили за потолок зарплат.
У игроков останутся бонусы, которые они могут получить за высокие показатели в рамках контракта.
Все это поспособствует и распределению игроков, и выравниванию уровня команд, – сказал президент лиги Алексей Морозов.
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