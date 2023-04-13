КХЛ хочет урезать индивидуальные бонусы: «Некоторые пытались так обходить потолок и платили бонусы за одно очко, за один гол в сезоне»

Алексей Морозов рассказал об изменениях в регламенте потолка зарплат в КХЛ.

– Как будут уравниваться возможности команд в новой стратегии , какие будут механизмы?

– Есть несколько направлений. Разработано постепенное поднятие пола. На следующий год он составит 405 миллионов, через сезон – 450, дойдем до 50% от потолка зарплат.

Также у клубов были льготы. Они могли платить за пределами потолка зарплат 20% командной премии. Хотим со следующего сезона это отменить.

Через сезон мы хотим внедрить систему, где будут урезаны индивидуальные бонусы.

Мы видели, что некоторые пытались так обходить потолок зарплат и платили какие-то бонусы за одно набранное очко, за один гол в сезоне. Тем самым мы немножко подрежем возможности богатых клубов, которые выходили за потолок зарплат.

У игроков останутся бонусы, которые они могут получить за высокие показатели в рамках контракта.

Все это поспособствует и распределению игроков, и выравниванию уровня команд, – сказал президент лиги .