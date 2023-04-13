КХЛ хочет урезать индивидуальные бонусы: «Некоторые пытались так обходить потолок и платили бонусы за одно очко, за один гол в сезоне»

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Алексей Морозов рассказал об изменениях в регламенте потолка зарплат в КХЛ.

– Как будут уравниваться возможности команд в новой стратегии КХЛ, какие будут механизмы?

– Есть несколько направлений. Разработано постепенное поднятие пола. На следующий год он составит 405 миллионов, через сезон – 450, дойдем до 50% от потолка зарплат.

Также у клубов были льготы. Они могли платить за пределами потолка зарплат 20% командной премии. Хотим со следующего сезона это отменить.

Через сезон мы хотим внедрить систему, где будут урезаны индивидуальные бонусы.

Мы видели, что некоторые пытались так обходить потолок зарплат и платили какие-то бонусы за одно набранное очко, за один гол в сезоне. Тем самым мы немножко подрежем возможности богатых клубов, которые выходили за потолок зарплат.

У игроков останутся бонусы, которые они могут получить за высокие показатели в рамках контракта.

Все это поспособствует и распределению игроков, и выравниванию уровня команд, – сказал президент лиги Алексей Морозов.

8 комментариев

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Б81
Неужели?))))
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strash
Ответ Двоечник
А вот здесь Морозов конечно красавчик
Он был красавчик, когда играл и САМ принимал решения )))
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Семен Антонов
Ответ Приорат70
Морозов техническая фигура по сопровождению концепции своих хозяев
Окей, перефразируем: "А вот здесь хозяева Морозова конечно красавчики"
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Антон Некрасов
Хотеть не вредно ..ещё потолок оплаты на тренеров нужно ввести , хочется посмотреть на великого тренера ска в деле , а не то что мы видим как чепушок по скамейке с ручонками своими сложенными молча ходит нервничает
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Матроскин52
Планов, конечно, громадье… Осталось только реализовать… Но вот тут то и начнутся проблемы и сложности…
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Clever_mind
Проще было бы ограничить количество игроков в заявке, отменить выкуп прав и заставит делать это через равноценные обмены. А не так как у СКА и Спартака и Сочи. На тебе боже, что нам негоже.
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Приорат70
Ответ Двоечник
А вот здесь Морозов конечно красавчик
Морозов техническая фигура по сопровождению концепции своих хозяев
+4
-3
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Двоечник
А вот здесь Морозов конечно красавчик
+12
-1
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