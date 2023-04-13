«Яндекс» может получить права на показ игр КХЛ и хочет эксклюзивности, но лига против. Сумма контракта – несколько сотен миллионов

Теги телевидение КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

«Яндекс» ведет переговоры о получении прав на показ матчей КХЛ.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«В КХЛ ведутся переговоры о новом партнере в интернете, который получит трансляции матчей. Среди фаворитов – «Яндекс».

Сумма контракта – несколько сот миллионов, но «Яндекс» хочет полной эксклюзивности, а КХЛ не готова на это», – написал Шевченко.

В нынешнем сезоне «Яндекс» и КХЛ уже договаривались о сотрудничестве. На платформе эксклюзивно был показан Матч звезд КХЛ.

17 комментариев

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Монгольские спецслужбы
И бесплатно смотреть это УГ не стал бы.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Даня Чебыкин
ммм т.е. кхл тв у нас стал бесплатным?=))))))))))))))))))))
У меня бесплатный
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Даня Чебыкин
Ответ Фёдор Кузнецов
КХЛ действует для людей, смотеть на матче или каналах КХЛ можно бесплатно, за Яндекс надо платить
ммм т.е. кхл тв у нас стал бесплатным?=))))))))))))))))))))
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Даня Чебыкин
на кинопоиске вроде как показывают матчи плейофф
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Ковид 07.10.52
Ответ Фёдор Кузнецов
Так я могу платить налоги и смотреть хоккей на матче, а могу платить налоги, и дополнительно платить за Яндекс чтоб смотреть хоккей
Так может те деньги, которые бухают на хоккей на медицину отправят...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ковид 07.10.52
Во первых, а где говорится, что на яндексе будет платно? и во-вторых, если вы думаете, что не платите за трансляции на матче, то глубоко заблуждаетесь....это государственный канал и ваши налоги расходуют в него....и ладно вы любитель спорта, а есть те, кто не смотрят, а деньги у них отбирают...
Так я могу платить налоги и смотреть хоккей на матче, а могу платить налоги, и дополнительно платить за Яндекс чтоб смотреть хоккей
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Ковид 07.10.52
Ответ Фёдор Кузнецов
В чем сарказм? Как думаешь много людей покупали бы Яндекс? Не уверен тем более он плохо работает в Беларуси и Казахстане
Во первых, а где говорится, что на яндексе будет платно? и во-вторых, если вы думаете, что не платите за трансляции на матче, то глубоко заблуждаетесь....это государственный канал и ваши налоги расходуют в него....и ладно вы любитель спорта, а есть те, кто не смотрят, а деньги у них отбирают...
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Sobachkin
Это правильно. Но МатчТВ лучше для распила баблища. Эх были времена, что на Яндекс была и NHL
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Sobachkin
Ответ Nastra
Спасибо, но нафиг этот Яндекс. Матч звезд был доступен только для РФ и я живя в Беларуси, имея подписку Яндекса не мог посмотреть его. Не хочу таких танцов с бубном.
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Sobachkin
Ответ Виктор Пьянков
Хотите зарабатывать, подписывайте. Но надо решить проблему, как человек описал выше, что из Беларусь имея подписку яндекс не мог посмотреть матчи
Вы ещё не полностью сдали все Путину. Для Яндекс вы не в РФ
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ковид 07.10.52
Сарказм удался...
В чем сарказм? Как думаешь много людей покупали бы Яндекс? Не уверен тем более он плохо работает в Беларуси и Казахстане
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Виктор Пьянков
Хотите зарабатывать, подписывайте. Но надо решить проблему, как человек описал выше, что из Беларусь имея подписку яндекс не мог посмотреть матчи
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Ковид 07.10.52
Ответ Фёдор Кузнецов
КХЛ действует для людей, смотеть на матче или каналах КХЛ можно бесплатно, за Яндекс надо платить
Сарказм удался...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ковид 07.10.52
Ясное дело...лига под газовыми, матч под газовыми...как они могут другим отдать....у нас же рынок и конкуренция...внутри одной организации...тьфу....
КХЛ действует для людей, смотеть на матче или каналах КХЛ можно бесплатно, за Яндекс надо платить
+6
-2
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Nastra
Спасибо, но нафиг этот Яндекс. Матч звезд был доступен только для РФ и я живя в Беларуси, имея подписку Яндекса не мог посмотреть его. Не хочу таких танцов с бубном.
+8
-2
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internazionale_nerazzurri
А к чему готова КХЛ вообще? Называть лигу равной или даже сильнее НХЛ, вечные серии Армейцев, ввезти фан айди?
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Ковид 07.10.52
Ясное дело...лига под газовыми, матч под газовыми...как они могут другим отдать....у нас же рынок и конкуренция...внутри одной организации...тьфу....
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