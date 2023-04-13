«Яндекс» может получить права на показ игр КХЛ и хочет эксклюзивности, но лига против. Сумма контракта – несколько сотен миллионов

«Яндекс» ведет переговоры о получении прав на показ матчей КХЛ.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«В ведутся переговоры о новом партнере в интернете, который получит трансляции матчей. Среди фаворитов – «Яндекс».

Сумма контракта – несколько сот миллионов, но «Яндекс» хочет полной эксклюзивности, а КХЛ не готова на это», – написал Шевченко.

В нынешнем сезоне «Яндекс» и КХЛ уже договаривались о сотрудничестве. На платформе эксклюзивно был показан Матч звезд КХЛ.