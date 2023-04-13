Третьяк об отсутствии хоккея в списке массовых видов спорта: «Большой знак вопроса, постараюсь позвонить в министерство. Хоккей – массовый и даже национальный вид спорта»
Владислав Третьяк не согласился со статистикой Минспорта о самых массовых видах спорта в России.
Министерство спорта России опубликовало список из 10 самых массовых видов спорта в России. Первое место занял футбол.
– Минспорт выкатил статистику по занимающимся разными видами спорта в стране. Настольный теннис там 10-й, а хоккей не вошел в десятку. Получается, недостаточно катков построили?
– Не знаю, кто конкретно сделал это исследование. Считаю, что хоккей у нас – массовый вид спорта, и даже национальный вид спорта.
Куда ни приедешь, все в хоккей играют. У нас только Ночная лига – под тысячу команд. Ну как иначе, если не национальный вид спорта?
Ставлю большой знак вопроса под данной статистикой, откуда такая информация.
Надо понять, каким образом вели подсчеты. Постараюсь позвонить в министерство и узнать, по каким критериям они считали. Мне действительно интересно, – сказал президент Федерации хоккея России.
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Зато Третьяк рассказывает о Ночной лиге.
Тешащих свое самолюбие и имеющих возможность этим заниматься
Может посчитаешь детские любительские команды?
Да не в городах миллионниках