Третьяк об отсутствии хоккея в списке массовых видов спорта: «Большой знак вопроса, постараюсь позвонить в министерство. Хоккей – массовый и даже национальный вид спорта»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Министерство спорта России Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк не согласился со статистикой Минспорта о самых массовых видах спорта в России.

Министерство спорта России опубликовало список из 10 самых массовых видов спорта в России. Первое место занял футбол.

– Минспорт выкатил статистику по занимающимся разными видами спорта в стране. Настольный теннис там 10-й, а хоккей не вошел в десятку. Получается, недостаточно катков построили?

– Не знаю, кто конкретно сделал это исследование. Считаю, что хоккей у нас – массовый вид спорта, и даже национальный вид спорта.

Куда ни приедешь, все в хоккей играют. У нас только Ночная лига – под тысячу команд. Ну как иначе, если не национальный вид спорта?

Ставлю большой знак вопроса под данной статистикой, откуда такая информация.

Надо понять, каким образом вели подсчеты. Постараюсь позвонить в министерство и узнать, по каким критериям они считали. Мне действительно интересно, – сказал президент Федерации хоккея России.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

17 комментариев

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BertNiKK
Все в хоккей играют? Где они играют? Во-первых, хоккей - самый дорогой вид спорта. Во-вторых, хоккей технически сложен для обучения. В-третьих, для игры в хоккей банально нужны катки. Вывод: в хоккей играют только в крупных городах, где есть ледовая арена и соответствующие условия. Да, хоккей - классный и захватывающий вид спорта (особенно матчи плей-офф, Олимпиады и Кубка мира), но не вижу смысла заострять внимание на развитии хоккея, который играют максимум в десяти странах мира.
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Radik_2.0
а че там по каткам в итоге, сколько построили? странно, что тут не упомянул, обычно везде эти катки тычет, года с 2006
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dosatuy
А разве другие виды спорта интересны?
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waleri
Не надо путать слова массовый и популярный (национальный). Просто банально возьмите калькулятор и посчитайте тотал на коньки, клюшки, экипировку для среднестатистической российской семьи...Посчитали? А теперь сопоставьте этот тотал с расходами на другие виды спорта (футбол, баскет, плавание). Вот Вам и критерии, Владислав Александрович. Очень печально, что приходится проводить сеанс ликбеза для оторванной от реалий номенклатуры.
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oldgordon
А это результат показушной работы ФХР во главе с Третьяком. Чем удивляться?
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xa-xa
Ответ Дмитрий Агалаков
Сегодня появилась новость, что ХК "Сарматы" (Оренбург), выступающий в МХЛ, будет расформирован. Город остался без клуба, молодёжь без хоккея. Зато Третьяк рассказывает о Ночной лиге.
***деть - не кули ворочать...
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Олег910
Хоккей дорогой вид спорта. Население нищее, поэтому он по определению не сможет быть массовым спортом.
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igls54
Нужно больше, еще больше и еще больше площадок, т.е. каждой семье - отдельную площадку к 2030 году
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Олег Кузнецов
Ну других проблем то у нас нет сейчас после начала СВО,
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Дмитрий Агалаков
Сегодня появилась новость, что ХК "Сарматы" (Оренбург), выступающий в МХЛ, будет расформирован. Город остался без клуба, молодёжь без хоккея.
Зато Третьяк рассказывает о Ночной лиге.
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Ми Ша
Каток с искусственным льдом в каждую деревню!( не на бумаге,Владик) Вот тогда хоккей будет массовым видом спорта в стране
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oldgordon
Отец родной, благодетель, уж найди минуточку, позвони, утешь нас сирых...
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sashkaaa
Главное не сам посчитаю, скоьлко у нас занимается и тд. А я позвоню тому кто считал))) Для чего? Сказать, чтоб в следующий раз считали хоккей "как надо"?!
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Snow11
Под тысячу команд , старых никому не нужных пердунов?
Тешащих свое самолюбие и имеющих возможность этим заниматься
Может посчитаешь детские любительские команды?
Да не в городах миллионниках
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Atsuktuvas
Позвоните девочке, которая вбивает цифры в ексель-табличку. И будет вам счастье. Все равно данные берут с потолка.
+1
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JustF0rTheW1n322
Почва под фан айди
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Sobachkin
Путину звони...
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